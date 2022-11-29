У всех вкусы разные, и искусствовед Карин Паулюс, похоже, не согласна с премьер-министром в выборе одежды. «Дайте терпения. Примерно так же глупо, как военное платье Каллас в духе «Звездного пути», – упрекла премьер-министра Паулюс, пишет Elu24.
Эстонскому искусствоведу попался на глаза наряд премьер-министра. Кая Каллас: не понимаю, в чем претензия
Эстонский искусствовед Карин Паулюс раскритиковала премьер-министра Каю Каллас в Twitter в субботу. «Карилаид в балетном классе. Дайте терпения. Примерно так же глупо, как военное платье Каллас в духе «Звездного пути», – написала она в Twitter.
Хотя пост не привлек особого внимания в первые несколько дней, в конце концов на него обратила внимание сама госпожа премьер-министр.
«Какое платье привлекло ваше внимание?» – спросила Каллас в понедельник, 28 ноября.
«Вот что я имею в виду», – пояснила Паулюс и добавила скриншот из новостной программы. «Точно так же и мужская форма, одежда, имитирующая одежду президента Украины, а также народные свитера наводят нас на определенные мысли. Имаго – важный атрибут политиков. Не стоит быть наивным и считать это совпадением», – добавила она.
Однако комментарий Паулюс был непонятен премьер-министру. «Это творение эстонского модельера, которое я купила в 2018 или 2019 году, когда еще не пахло войной. Конечно, вкусы разные, но мне нравится. Удобное и к тому же теплое. Я не понимаю, в чем претензия».
Паулюс осталась верна своим словам и возразила: «Однако в нынешнем контексте оно показывает военную позицию благодаря форме плечей и суровый характер благодаря цвету». Каллас еще не ответила на это.
Однако многие в комментариях к посту выступили в защиту модного выбора премьер-министра. «Я специально погуглила платья Каи и пришла к выводу, что у нее хороший вкус. К сожалению, я не нашла или не увидела платье из «Звездного пути», – написал кто-то.
«Такие насмешки над чужой одеждой в стиле 14-летних должны оставаться в подростковом возрасте», – добавил другой.
Seda mõtlen. Täpselt samamoodi sugereerivad meid teatud viisil mõtlema meeste vormid, Ukraina presidenti imiteeriv riietus, aga ka rahvalikud kampsunid. Imago on poliitikute oluline atribuut. Ei maksa olla naiivne ja pidada seda juhuseks. pic.twitter.com/RuJm5NIQbd— Karin Paulus (@paulus_karin) November 28, 2022