Эстонскому искусствоведу попался на глаза наряд премьер-министра. Кая Каллас: не понимаю, в чем претензия

Эстонский искусствовед Карин Паулюс раскритиковала премьер-министра Каю Каллас в Twitter в субботу. «Карилаид в балетном классе. Дайте терпения. Примерно так же глупо, как военное платье Каллас в духе «Звездного пути», – написала она в Twitter.

Хотя пост не привлек особого внимания в первые несколько дней, в конце концов на него обратила внимание сама госпожа премьер-министр.

«Какое платье привлекло ваше внимание?» – спросила Каллас в понедельник, 28 ноября.

«Вот что я имею в виду», – пояснила Паулюс и добавила скриншот из новостной программы. «Точно так же и мужская форма, одежда, имитирующая одежду президента Украины, а также народные свитера наводят нас на определенные мысли. Имаго – важный атрибут политиков. Не стоит быть наивным и считать это совпадением», – добавила она.

Однако комментарий Паулюс был непонятен премьер-министру. «Это творение эстонского модельера, которое я купила в 2018 или 2019 году, когда еще не пахло войной. Конечно, вкусы разные, но мне нравится. Удобное и к тому же теплое. Я не понимаю, в чем претензия».

Паулюс осталась верна своим словам и возразила: «Однако в нынешнем контексте оно показывает военную позицию благодаря форме плечей и суровый характер благодаря цвету». Каллас еще не ответила на это.

Однако многие в комментариях к посту выступили в защиту модного выбора премьер-министра. «Я специально погуглила платья Каи и пришла к выводу, что у нее хороший вкус. К сожалению, я не нашла или не увидела платье из «Звездного пути», – написал кто-то.

«Такие насмешки над чужой одеждой в стиле 14-летних должны оставаться в подростковом возрасте», – добавил другой.