Последние дни ноября будут неоднозначны с точки зрения чередования гармоничных и напряженных аспектов между планетами. Благоприятный тригон Марса с Сатурном 28 ноября заставит нас более рационально расходовать свою энергию, проявлять терпение в делах, а успех будет сопутствовать самым дисциплинированным, системным и хорошо организованным представителям зодиакального круга.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря
СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Благоприятные дни: 3, 4 декабря
Неблагоприятные дни: 1, 2 декабря
Любовь. В личной жизни сейчас все зависит от вашего настроя, желания жить и умения претворять мечты в реальность. Самое главное сейчас – оторваться от выполнения рабочих обязанностей и посвятить время личной жизни, благополучие в которой в будет зависеть только от вас. Прекрасное время для выработки стратегии в отношениях, самоопределения, проявления активности в контактах. Будьте в курсе всего происходящего и не ослабевайте контроль над ситуацией. Только деятельное участие в решении проблем вашего партнера позволит вам рассчитывать на взаимность.
Работа. Даже несмотря на трудности и препятствия, вам стоит сконцентрировать усилия на новом проекте.
Здоровье. Не относитесь легкомысленно к головным болям и недомоганиям, особенно, если вы склонны к гипертензии.
Ваш маленький Стрелец. Ваш ребенок будет проявляться очень ярко, привлекая к себе повышенное внимание окружающих.
КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01
Благоприятные дни: 1, 2 декабря
Неблагоприятные дни: 26 ноября, 3, 4 декабря
Любовь. Тайное может так и остаться секретом, но только если вы позаботитесь об этом, а не пустите ситуацию на самотек. В семейных отношениях, при возникновении спорных вопросов, вы вряд ли достигните взаимопонимания, потому что станете говорить о разных вещах. Попытайтесь проанализировать происходящее и найти устраивающий вас и вашего партнера вариант развития отношений. В данный момент лучше промолчать, чем высказывать все, что вы думаете.
Работа. Это время подведения итогов и завершения ранее начатого, но оно не благоприятствует начинаниям.
Здоровье. Вы можете заболеть и даже оказаться на больничной койке. Есть опасность отравлений.
Ваш маленький Козерог. Не травмируйте психику вашего ребенка, сейчас она очень уязвима. Не стоит повышать голос.
ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Благоприятные дни: 3, 4 декабря
Неблагоприятные дни: 29, 30 ноября
Любовь. Данный период сулит Водолеям ряд хороших возможностей для достижения успеха у противоположного пола. В ближайшем будущем в личной жизни все может резко измениться, вы можете встретить важного для вас человека. Также Вы можете помочь своему мужу или партнеру, сходив с ним на какой-нибудь корпоратив, или посетив посиделку с коллегами. С одной стороны, вы можете взглянуть на своего мужчину как-то по-новому, с другой, выяснить, что его беспокоит, в чем он, может быть, не прав.
Работа. Если вы подумывали о смене работы или какой-либо модернизации бизнеса — сейчас настал подходящий момент.
Здоровье. Вам могут доставить проблемы боли в ногах, связанные с отечностью. Избегайте больших нагрузок.
Ваш маленький Водолей. Направьте энергию вашего ребенка в созидательное русло, но не стоит ограничивать свободу его проявления.
РЫБЫ 19.02 – 20.03
Благоприятные дни: 28 ноября
Неблагоприятные дни: 1, 2 декабря
Любовь. Для любви и романтики далеко не самое удачное время. В отношениях с противоположным полом возникнет не просто напряженность, а самая настоящая предконфликтная ситуация. Вам придется бороться за свои чувства, выяснять отношения. Не пытайтесь прыгнуть выше своей головы, доказывая свою правоту, прислушивайтесь к мнению партнера. Супруг или супруга будут особенно требовательны к вам на этой неделе, и если вы будете остро реагировать на критику и комментарии, то проблемы возникнут определенно.
Работа. Сейчас вы близки к реализации намеченного, не растрачивайте усилия на мелочи.
Здоровье. Вам доставят неприятные ощущения последствия перенесенных ранее травм и переломов.
Ваши маленькие Рыбы. Воспитательный и назидательный фактор в настоящее время просто необходим вашему ребенку.
ОВЕН 21.03 – 19.04
Благоприятные дни: 29, 30 ноября
Неблагоприятные дни: 3, 4 декабря
Любовь. Дорогие представительницы зодиакального знака Овен! Сейчас удачное время для предсказуемых ухаживаний. Ваши кавалеры вас не поразят, но порадуют. Отношения могут перерасти во что-то более серьезное, но будьте готовы к тому, что в них вам придется многое решать самостоятельно. Однако не исключены и неоправданные ожидания. Вы можете обнаружить, что новый роман является повторением предыдущего (а это как раз то, от чего вы пытались уйти), или же, что прежние отношения вас устраивали больше.
Работа. Настройтесь на трудовую, но очень продуктивную неделю. Зарубежные командировки принесут результат.
Здоровье. Ваша печень сейчас уязвима, не злоупотребляйте крепким алкоголем и жирной пищей.
Ваш маленький Овен. Расширяйте кругозор вашего ребенка. Дайте ему возможность получить представление о мире.
ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Благоприятные дни: 28 ноября, 1, 2 декабря
Неблагоприятные дни: 29, 30 ноября
Любовь. В отношениях с партнером Тельцы сами устанавливают правила. Так что, если возникнет конфликт, или что-то пойдет не так, винить останется только себя. Перемены могут быть как позитивные, так и негативные, и они рискуют серьезно отразиться на течении вашей жизни. Во избежание конфликтных ситуаций, которые могут существенно сказаться на ваших отношениях с противоположным полом, постарайтесь раздать имеющиеся долги, сделайте дорогие подарки близким и любимым, советует wday.ru.
Работа. Сейчас не стоит форсировать ситуацию. В бизнесе следует занять выжидательную позицию.
Здоровье. В настоящее время уязвимы почки и поясничный отдел позвоночника. Постарайтесь не переохлаждаться.
Ваш маленький Телец. Если ваш ребенок уже стал подростком, у него, определенно, появятся сексуальные фантазии.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06
Благоприятные дни: 29, 30 ноября
Неблагоприятные дни: 1, 2 декабря
Любовь. Близнецы на предстоящей неделе могут столкнуться с непониманием партнера по браку по вполне определенному поводу. Вероятнее всего, ваши мнения будут различаться с точностью до наоборот. Не идите против воли своего партнера, сейчас не ваше время. Развейте напряженность в отношениях лаской и заботой. Самое главное для вас в настоящее время — понять причину разногласий и увидеть в своем партнере недостающие вам качества. Это еще не кризис отношений, но у вас будет повод задуматься.
Работа. Вас ожидает нудная неинтересная мало оплачиваемая работа, но на этой неделе иного не предвидится.
Здоровье. Есть опасность обострения хронических заболеваний. Соблюдайте диету и не переедайте (читайте также: Диета по гороскопу: как похудеть разным знакам Зодиака — по-другому не сработает).
Ваши маленькие Близнецы. Ваш ребенок сейчас будет очень раним и обидчив. Критиковать его сейчас — только делать хуже.
РАК 22.06 – 22.07
Благоприятные дни: 1, 2 декабря
Неблагоприятные дни: 28 ноября, 3, 4 декабря
Любовь. На этой неделе представителям зодиакального Рака придется погрузиться в решение домашних проблем. Что касается текущих отношений, то они могут быть отмечены взаимным недоверием, проверками и обвинениями. Кто-то кого-то недостаточно сильно любит или не уделяет должного внимания. Не рассчитывайте на отдых и романтику в настоящее время. Либо многочисленные дела, либо проблемы со здоровьем отвлекут вас от любовных переживаний. Данный период нужно просто перетерпеть, по возможности раздав долги.
Работа. Бороться с трудностями у вас получается не слишком хорошо. Запаситесь терпением.
Здоровье. Весьма вероятно обострение хронических заболеваний. Возможны проблемы с пищеварением.
Ваш маленький Рак. Здоровье ребенка в настоящий момент должно быть вашим приоритетом. Не пускайте все на самотек.
ЛЕВ 23.07 – 22.08
Благоприятные дни: 3, 4 декабря
Неблагоприятные дни: 29, 30 ноября
Любовь. Типичные Львы переживают время любви, прилива энергии и яркого проявления в социуме. Эта неделя может оказаться временем скоротечных романов: как начнутся, так и закончатся. Вы можете влюбиться, разлюбить и влюбиться снова. Возможно, будете чересчур впечатлительны, но зато открыты всему новому. Устройте себе праздник, а лучше предновогодние каникулы. Оставьте на время работу и сконцентрируйтесь на личной жизни. В некоторые моменты даже телефон стоит отключать.
Работа. Сейчас наилучший момент для завязывания новых деловых контактов на выставках и светских мероприятиях.
Здоровье. Берегите сердце, избегайте сильных переживаний и стрессовых ситуаций.
Ваш маленький Лев. Сейчас нужно создать все возможности для того, чтобы ваш Львенок мог проявить себя творчески.
ДЕВА 23.08 – 22.09
Благоприятные дни: 28 декабря
Неблагоприятные дни: 1, 2 декабря
Любовь. Домашние проблемы заставят вас на время забыть о самом главном. В семье вам придется столкнуться с непониманием и необходимостью идти на компромисс. Чтобы любовная лодка не разбилась о быт, придумайте что-то интересное. Для знакомств нынешний период неблагоприятен, а для романтического времяпрепровождения где-то на стороне и подавно. Проблем не оберетесь. Отдых на ближайшую неделю планировать не стоит. Скорее всего, о любви вам придется на время забыть.
Работа. В бизнесе вам трудно будет добиться желаемого, скорее всего, вас будут отвлекать от дел вопросы стройки или ремонта.
Здоровье. Вас могут беспокоить боли в области желудка и диафрагмы. Не относитесь легкомысленно к симптомам.
Ваша маленькая Дева. Не забывайте привлекать к воспитательному процессу бабушек и дедушек. Ребенку это необходимо.
ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Благоприятные дни: 29, 30 ноября
Неблагоприятные дни: 3, 4 декабря
Любовь. Настал не самый лучший период для взаимоотношений с противоположным полом. Даже если вы инициатор в вашей семье, сейчас вы будете зависеть от того, что по этому поводу думают другие. Уговорить, переубедить не удастся, даже не пытайтесь, так что отложите это на какое-то время. Следите за своими словами, и имейте в виду, что в данный момент серьезные отношения построить будет непросто. Возможно, Вам стоит на время уехать, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны.
Работа. Это прекрасное время для деловых командировок, важных встреч, переговоров и подписания контрактов.
Здоровье. Хорошее время для начала приема курса витаминов и микроэлементов. Избегайте сквозняков.
Ваши маленькие Весы. Хорошее время для общения вашего ребенка со старшими родственниками, способными на него повлиять.
СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Благоприятные дни: 1, 2 декабря
Неблагоприятные дни: 29, 30 ноября
Любовь. Судьба готовит вам прекрасные возможности общения с противоположным полом, восстановления ранее прекращенных отношений. В действующих отношениях в ваших силах как все наладить, так и все испортить. В первом случае следует делать ставку на секс, искусство соблазнения. Пусть вы давно вместе, но вашему мужчине польстит такой повторный всплеск интереса. От проявленной вами щедрости в настоящий момент будет зависеть благорасположение тех, в ком вы очень заинтересованы.
Работа. Инвестируйте в свой собственный бизнес. Это удачный момент для подписания контрактов и решения финансовых вопросов.
Здоровье. Ближайшая неделя должна стать временем сбалансированной диеты. Не передайте, но и не голодайте.
Ваш маленький Скорпион. Сейчас важно обратить серьезное внимание на пищевой рацион вашего ребенка. Помните о витаминах.