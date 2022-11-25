Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Работа. Сейчас не стоит форсировать ситуацию. В бизнесе следует занять выжидательную позицию.

Здоровье. В настоящее время уязвимы почки и поясничный отдел позвоночника. Постарайтесь не переохлаждаться.

Ваш маленький Телец. Если ваш ребенок уже стал подростком, у него, определенно, появятся сексуальные фантазии.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06

Благоприятные дни: 29, 30 ноября

Неблагоприятные дни: 1, 2 декабря

Любовь. Близнецы на предстоящей неделе могут столкнуться с непониманием партнера по браку по вполне определенному поводу. Вероятнее всего, ваши мнения будут различаться с точностью до наоборот. Не идите против воли своего партнера, сейчас не ваше время. Развейте напряженность в отношениях лаской и заботой. Самое главное для вас в настоящее время — понять причину разногласий и увидеть в своем партнере недостающие вам качества. Это еще не кризис отношений, но у вас будет повод задуматься.

Работа. Вас ожидает нудная неинтересная мало оплачиваемая работа, но на этой неделе иного не предвидится.

Здоровье. Есть опасность обострения хронических заболеваний. Соблюдайте диету и не переедайте (читайте также: Диета по гороскопу: как похудеть разным знакам Зодиака — по-другому не сработает).

Ваши маленькие Близнецы. Ваш ребенок сейчас будет очень раним и обидчив. Критиковать его сейчас — только делать хуже.

РАК 22.06 – 22.07

Благоприятные дни: 1, 2 декабря

Неблагоприятные дни: 28 ноября, 3, 4 декабря