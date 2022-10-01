Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт октябрь 2022-го каждому из знаков зодиака

В то же время вам будут помогать любящие вас люди. За спиной скандалы и сплетни, они коснутся и ваших жилищных вопросов, и вопросов дома, и вопросов авторитета.

Скорпион

События, происходящие в жизни Скорпиона, меняют её полностью, и эти представители водной стихии не всегда улавливают их ход. В октябре во многом помогут друзья: их помощь, вмешательство направят Скорпионов в нужное русло. Справиться практически со всеми делами в первой половине месяца помогут люди, мыслящие рационально. За спиной будут любимые, которые поддерживают и помогают во всём. В последнюю неделю октября возникнут вопросы, касающиеся семьи, личных дел, здоровья, отношений.

Практически весь месяц те, кто любит, ваше творчество, а также мечты и идеалы будут вас оберегать от всех потерь, всех проблем. В середине октября будьте внимательны к вопросам здоровья, избегайте экстрима, опасных ситуаций и событий. Если возникнут разочарования или трудности, которые касаются психологии, обратитесь за помощью к тем, кому вы дороги, вам помогут.

Стрелец