Ср, 6.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ВИДЕО ⟩ Смотрите, в каких арктических условиях делается мороженое в Эстонии!

Ксения Васильева Таави Сепп Яан Ванаасэме
Смотрите, в каких арктических условиях делается мороженое в Эстонии!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Эстонское мороженое давно полюбилось многим. Это неудивительно, ведь ассортимент такой большой! Но как устроено производство холодного десерта в нашей стране? Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева отправилась на фабрику Balbiino, чтобы выяснить, как изготавливают эстонское мороженое.

С 2017 года фирма Balbiino ввела традицию отмечать 6 июля как день эстонского мороженого. Поэтому в этот день Balbiino приглашает всех любителей мороженого к себе в гости на фабрику, где вас ожидают вкусные угощения и веселые мероприятия.

В сутки фабрика производит 30-35 тонн мороженого. Из этого объема производят 12 000 мороженого на палочке в час, 7000 стаканчиков в час и 1000 упаковок семейного мороженого в час. Впечатляет, не правда ли!

В ассортименте местного производителя мороженого имеется 200 сортов различного мороженого: веган-мороженое, безлактозное, йогуртовое и т.д.

26 лет назад производство велось в ручном режиме. Сегодня, благодаря современным технологиям, обслуживание  цеха выполняется с помощью компьютера. Это значительно упрощает отслеживание процесса. 

Весь процесс изготовления одной смеси для мороженого занимает два часа. Учитывая, сколько тонн мороженого в сутки производит фабрика, это колоссальная скорость. Особую роль в производстве занимает дезинфекция объектов. На нее уходит 30 процентов всего времени. 

По словам управляющей производством Маргариты Кондраковой, самое любимое мороженое среди эстоноземельцев как правило то, которое сделано из местных продуктов, в особенности нашим людям нравится пломбир с клюквенной или брусничной начинкой. 

Смотрите видеорепортаж и узнаете, как производят любимый летний десерт!

Пишите комментарии, какое ваше самое любимое мороженое?

Ключевые слова
Наверх