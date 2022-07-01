Астрологический прогноз на 1 июля 2022 расскажет, кто из знаков сможет найти ключик к сердцу людей, кому можно побаловать себя приятными покупками, а кто может встретить свою вторую половинку вдали от дома.
Гороскоп на 1 июля: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложение
Овен
С самого утра Овны полны жизненной энергии и сил. Вы беретесь за решение самых трудных вопросов, и находите ответы на вопросы, которые не давали покоя некоторое время. На рабочем месте старайтесь сохранять спокойствие и не провоцировать споров. Чем проще будет обстановка, тем быстрее у вас получится достичь максимальных результатов для общего дела. Во второй половине дня отправляйтесь на свидание, оно будет незабываемым.
Телец
Сегодня ваш внешний вид может сыграть решающее значение в важном для вас деле. Нужно произвести хорошее впечатление на окружающих. Это поможет привлечь на вашу сторону влиятельных союзников. Прислушиваясь к подсказкам интуиции, вы сможете принять правильное решение. Возможно, вы узнаете чужие секреты или вещи, которые не должны были знать. Отношения с близкими будут напряженными. Вас будет казаться, что они хотят слишком многого.
Близнецы
Близнецам с этот день будет легко находить общий язык окружающий. Используйте эту возможность для установления полезных деловых контактов и связей. Вы сможете найти ключик к сердцу даже самых несговорчивых и упрямых, убедив их в своей правоте. Новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу или романтические отношения.
Рак
Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Однако только в профессиональной деятельности. Вопросы денег дома стоит отложить на другой день, иначе споров и разногласий с близкими не избежать. Не исключены денежные поступления, которые позволят побаловать себя приятной покупкой для души.
Лев
Это день сложится для Львов самым наилучшим образом. Вам поступят интересные деловые предложения, которые нужно хорошенько обдумать. В личных отношениях могут произойти приятные перемены. Не исключено, что ваши отношения перейдут на другой уровень. В профессиональной деятельности Львов посетит вдохновение и вы сможете покреативить даже над самой рутинной работой.
Дева
Пятница – отличный день для решения вопросов в банках. Вы сможете понять, как действовать в той или иной ситуации, прислушиваясь к подсказкам интуиции. Благоприятный день для разговоров с начальством о повышении оклада или должности, а также возможности отпуска или отгула. Возможно, вам дадут серьезное поручение, о котором нельзя будет распространяться.
Весы
В этот день Весам можно ожидать предложений финансового характера. Однако нужно проявить осторожность и взвесить все за и против, принимая решение. Не исключены денежные поступления. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку вдали от дома или по интернету. Общение с друзьями и старыми знакомыми принесет удовольствие.
Скорпион
В этот день обязанностей добавится и работы будет много. Однако вы полны энергии и энтузиазма решать самые сложные задачи. Перед вами открываются блестящие возможности и перспективы. Не исключено, что начальство оценит ваши труды по достоинству щедрой премией или повышением зарплаты. Ваши отношения с возлюбленным перейдут на более серьезный уровень.
Стрелец
С самого утра Стрельцы будут заряжены хорошим настроением и позитивом, которые будут излучать вокруг. Вы будете притягивать людей своей харизмой и магнетическим шармом. В профессиональной деятельности вы сможете заключить выгодные сделки и начать плодотворное сотрудничество. В личных отношениях и в отношениях с родственниками полное взаимопонимание.
Козерог
В этот день спешка может только навредить Козерогам. Проявите спокойствие и рассудительность, не стоит принимать решения сгоряча. Сбавьте обороты и умерьте активность, займите позицию наблюдателя и просто насладитесь каждым моментом. Встреча с друзьями или романтическое свидание станут лучшим решением вечера.
Водолей
Водолеи в этот день должны выложиться по максимуму в профессиональной деятельности. Этот день может стать решающим для развития вашей карьеры. Удачно пройдут деловые переговоры. В личной жизни все складывается наилучшим образом. Ваш избранник может порадовать вас ценным подарком.
Рыбы
В этот день Рыбы могут ожидать солидные денежные поступления. День благоприятный для приобретения вещей, которые помогут укрепить здоровье, например тренажер или спортивное снаряжение. Будьте внимательны при работе с финансовыми документами. Отношения с близкими людьми складываются наилучшим образом, хорошее время для обсуждения важных вопросов и поиска компромисса.