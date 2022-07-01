Гороскоп на 1 июля: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложение

Лев

Это день сложится для Львов самым наилучшим образом. Вам поступят интересные деловые предложения, которые нужно хорошенько обдумать. В личных отношениях могут произойти приятные перемены. Не исключено, что ваши отношения перейдут на другой уровень. В профессиональной деятельности Львов посетит вдохновение и вы сможете покреативить даже над самой рутинной работой.

Дева

Пятница – отличный день для решения вопросов в банках. Вы сможете понять, как действовать в той или иной ситуации, прислушиваясь к подсказкам интуиции. Благоприятный день для разговоров с начальством о повышении оклада или должности, а также возможности отпуска или отгула. Возможно, вам дадут серьезное поручение, о котором нельзя будет распространяться.

Весы

В этот день Весам можно ожидать предложений финансового характера. Однако нужно проявить осторожность и взвесить все за и против, принимая решение. Не исключены денежные поступления. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку вдали от дома или по интернету. Общение с друзьями и старыми знакомыми принесет удовольствие.

Скорпион

В этот день обязанностей добавится и работы будет много. Однако вы полны энергии и энтузиазма решать самые сложные задачи. Перед вами открываются блестящие возможности и перспективы. Не исключено, что начальство оценит ваши труды по достоинству щедрой премией или повышением зарплаты. Ваши отношения с возлюбленным перейдут на более серьезный уровень.

Стрелец