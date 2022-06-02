Вот и наступило долгожданное лето. Самое время узнать, что ждет знаки зодиака в ближайшие три месяца. Об этом «СтарХиту» рассказала финалистка шестой «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Кому достанутся счастье, деньги и любовь? Гороскоп на лето
Овен
Пора вспомнить о том что спорт творит чудеса: если вы уделите время тренировкам и поработаете над осанкой, то сможете улучшить фигуру. Летом вас ожидают сюрпризы на любовном фронте: мимолетное увлечение может перерасти в серьезный роман. Финансовые сложности пройдут стороной, если вы серьезно отнесетесь к работе.
Телец
Первый месяц лета станет самым удачным — можете отправляться в отпуск, совершать крупные покупки. В дальнейшем придется умерить свой пыл, чтобы избежать усталости. Грамотно распределяйте свое время, чтобы не переутомляться на работе. Ваши креативные предложения начальство встретит благосклонно.
Близнецы
Уделите внимание близким родственникам и друзьям. Постарайтесь разрешить старые противоречия и помириться с тем с кем находитесь в ссоре. Если вы не решите эту проблему сейчас, то надолго утратите доверие. В профессиональной сфере возникнут сложности. Но Близнецы направят всю энергию на то, чтобы их решить, поэтому к концу лето ситуация стабилизируется, пишет Starhit.
Рак
В первой половине лета нужно трезво оценить ситуацию и решить, чего вы на самом деле хотите. Распланируйте свои действия и принимайтесь за дело: звезды дают вам шанс изменить жизнь к лучшему. Оставьте старый опыт в прошлом: пришло время начать все с чистого листа.
Лев
Начало лета — самое подходящее время для отдыха, солнечные ванные и заряд положительной энергией — это то, что вам сейчас необходимо. Июль принесет с собой бодрость и карьерные взлеты, а также улучшение материального состояния. В августе не исключены приятные встречи, свидания и продолжительные романы.
Дева
Начинать планировать отпуск нужно в первые дни июня. Вам предстоит пережить лето, насыщенное событиями: вы найдете свою любовь и сможете улучшить финансовую ситуацию. Романтическое знакомство, вероятно, завяжется в августе. Будьте внимательны к себе и прислушивайтесь к голосу интуиции, чтобы не ошибиться в выборе.
Весы
В вашей жизни наступает белая полоса — ожидайте положительных изменений в творческой, личной и профессиональной сфере. Если возникнут проблемы с документами, обращайтесь к специалисту: важно выйти из этой ситуации без потерь.
Скорпион
Стабильности летом не ждите — оно будет наполнено приключениями. Радости сменяют разочарования: скучать Скорпиону точно не придется. Будьте осторожны на дороге, не вступайте в конфликты и держитесь подальше от экстремальных развлечений.
Стрелец
Чтобы привлечь удачу, вам придется стать немного авантюристом. Летом будут поступать интересные предложения: прислушивайтесь к своей интуиции прежде, чем соглашаться. Будьте внимательны при подписании документов. Материальное положение будет стабильным: вы успешно завершите проекты и получите хорошую прибыль.
Козерог
Козерогов балует судьба: летом они будут наслаждаться успехом, реализуют творческие планы. Начало июня может стать напряженным, но в дальнейшем жизнь пойдет по стабильному графику. Козероги смогут кардинально изменить свой имидж, открыть в себе новые способности. Отдых на побережье и смена впечатлений пойдут им на пользу.