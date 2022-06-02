Кому достанутся счастье, деньги и любовь? Гороскоп на лето

Овен

Пора вспомнить о том что спорт творит чудеса: если вы уделите время тренировкам и поработаете над осанкой, то сможете улучшить фигуру. Летом вас ожидают сюрпризы на любовном фронте: мимолетное увлечение может перерасти в серьезный роман. Финансовые сложности пройдут стороной, если вы серьезно отнесетесь к работе.

Телец

Первый месяц лета станет самым удачным — можете отправляться в отпуск, совершать крупные покупки. В дальнейшем придется умерить свой пыл, чтобы избежать усталости. Грамотно распределяйте свое время, чтобы не переутомляться на работе. Ваши креативные предложения начальство встретит благосклонно.

Близнецы

Уделите внимание близким родственникам и друзьям. Постарайтесь разрешить старые противоречия и помириться с тем с кем находитесь в ссоре. Если вы не решите эту проблему сейчас, то надолго утратите доверие. В профессиональной сфере возникнут сложности. Но Близнецы направят всю энергию на то, чтобы их решить, поэтому к концу лето ситуация стабилизируется, пишет Starhit.

Рак

В первой половине лета нужно трезво оценить ситуацию и решить, чего вы на самом деле хотите. Распланируйте свои действия и принимайтесь за дело: звезды дают вам шанс изменить жизнь к лучшему. Оставьте старый опыт в прошлом: пришло время начать все с чистого листа.

Лев