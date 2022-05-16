Гороскоп на 17 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

Овен

Сегодня Овны смогут добиться успеха, проявив изобретательность и смекалку. Нестандартные методы решения ситуации помогут найти выход из затруднительной ситуации. Однако не всем будут понятны такие методы, и это может вызывать разногласия. Вы не отличаетесь дипломатичностью, и острые углы в общении придется сглаживать другим. Стоит быть осторожнее с деньгами, рискуете потратить больше запланированного.

Телец

Непростой день для Тельцов. Поспешные необдуманные решения могут привести к серьезным ошибкам. Сегодня вы больше обычного подвержены влиянию, поэтому нужно иметь дело только с людьми, которым вы доверяете. Избегайте незнакомых людей с заманчивыми предложениями. Ваши успехи сегодня будут зависеть от того, как правильно вы выберете себе союзников. Не стоит давать деньги в долг. Отправляясь за покупками, прислушивайтесь к советам окружающих.

Близнецы

В понедельник Близнецы смогут продемонстрировать свои сильные стороны и добиться успеха там, где многие потерпели неудачу. Вы сможете решить наболевшую проблему и отстоять свою точку зрения. Возможно, начало сотрудничества, которое принесет большую прибыль. В личной жизни полагайтесь на подсказки интуиции, она поможет определить перспективы отношений.

Рак

В этот день Ракам стоит придерживаться четкого плана и отказаться от любых новшеств и нестандартных решений. Изменения могут повлечь за собой серьезные проблемы. Будет сложно противостоять соблазнам, однако потакая своим желаниям будьте готовы столкнуться с неприятными последствиями. Решение финансовых вопросов стоит отложить на другой день. Неожиданный визит родственников или друзей сможет поднять вам настроение во второй половине дня.

Лев

В понедельник Львы могут смело решать вопросы. Представителей огненного знака ждет удача в деньгах. Вы сможете найти дополнительный источник заработка и укрепить материальное благосостояние. Повезет вам и в любви. Однако для этого стоит больше прислушиваться к своему внутреннему голосу и меньше к советам окружающих. Во второй половине дня придется принять важное семейное решение.

Дева

Девы смогут достичь успехов в профессиональной деятельности, если будут проявлять инициативу. Вы сможете оказаться в нужное время в нужном месте, и обстоятельства сложатся в вашу пользу. Возможно, именно вы найдете ответ на вопрос или сможете решить проблемы, над которой ломали голову ваши коллеги. Не исключены выгодные деловые предложения, которые сулят карьерный рост. Удачно складываются поездки.

Весы

Нерешительность Весов может сыграть с ними плохую шутку. Вы не предпринимаете тех шагов, которые сейчас необходимы. Сегодня вы склонны выдавать желаемое за действительное. Если вы ставите перед собой высокие цели, нужно действовать решительно и полагаться на собственные силы. На любовном фронте ситуация лучше, не исключены приятные сюрпризы, неожиданные признания. Ваша вторая половинка поддерживает вас во всем.

Скорпион