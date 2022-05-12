Гороскоп на 12 мая 2022: Девам – большие деньги, Стрельцам – переезд, Рыбам – обман

Овен

Сегодня Овнов ждет весьма интересный день. Вы сможете добиться профессиональных успехов. Вы не боитесь ответственности и беретесь за выполнение сложных задач. У вас получится вовремя раскусить намерения недоброжелателей и оставить соперников далеко позади. Не исключены полезные знакомства, которые могут оказать влияние на вашу карьеру. Ваша естественная манера поведения поможет завоевать симпатию окружающих. Денежные поступления окажутся как нельзя кстати и помогут поднять настроение.

Телец

В это день Тельцам будет нелегко поладить с окружающими. Но представители знака готовы искать компромиссы, проявляя тактичность. Не исключено, что ваше участие поможет сгладить конфликт и примирить тех, кто в ссоре. Вы охотно помогаете людям, которые оказались в сложной ситуации. Хороший день для реализации своих творческих замыслов. Не исключено возвращение старых долгов.

Близнецы

Упорство и настойчивость в этот день помогают Близнецам добиваться наилучших результатов. Обстоятельства не всегда складываются в вашу сторону, но вы не склонны пасовать перед трудностями. Вам удастся решить проблемы, причем не только свои, но и помочь окружающим. Не стоит торопиться с новыми проектами, дайте себе время все хорошенько обдумать. В денежных вопросах можно полагаться на подсказки интуиции.

Рак

Раки могут сполна насладиться спокойствием этого дня. Вас ожидают весьма скромные победы, которые компенсируются новыми интересными знакомствами и приятным общением с друзьями. Позвольте себе отдохнуть и заняться любимым делом. В личных отношениях возможно недопонимание. Ревность второй половинки может добавить перца, не стоит давать повода. Окружите любимых заботой и вниманием, это поможет сгладить напряжение.

Лев

Четверг для Львов обещает быть насыщенным и запутанным. В такой беспокойный день важно не поддаваться порывам эмоций и сохранять самообладание. Прислушиваясь к голосу разума, вы сможете избежать ошибок и подсказать другим, как действовать в той или иной ситуации. К вашему мнению прислушиваются даже опытные люди. Вы проведете большую часть дня, помогая близким. Вы сможете познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут воплотить в жизнь ваши идеи.

Дева

Новые начинания в этот день будут успешными. Ваши смекалка и изобретательность помогают достойно выходить из неожиданных ситуаций и подбрасывают оригинальные идеи. Благоприятный день для решения денежных вопросов. Возможны крупные поступления. Покупки будут удачными. Выпадет шанс познакомиться с интересными людьми. Ваша интуиция безошибочно определит, кто достоин доверия, а от кого стоит держаться подальше.

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