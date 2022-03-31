Алла Пугачева решила получить гражданство Израиля

Перерыв в учебе звездных наследников давно закончился, а артистка в Россию так и не вернулась. Хотя Примадонна опровергла слухи об эмиграции, с каждым днем в СМИ попадает все больше сообщений о том, что она планирует остаться жить в Израиле навсегда.

Сообщается, что Алла Борисовна уже запустила процедуру получения израильского гражданства и ищет для Гарри и Лизы новую школу. Также на днях в СМИ попал слух о том, что звезда уже нашла себе и работу за границей. Она собирается устроиться на телевидение, где ей якобы предложили большие деньги за авторскую программу, передает издание «7дней».