Певица Алла Пугачева уже больше месяца находится на вилле в Кесарии, куда уехала с детьми и супругом Максимом Галкиным на каникулы, передает «Рамблер».
Алла Пугачева решила получить гражданство Израиля
Перерыв в учебе звездных наследников давно закончился, а артистка в Россию так и не вернулась. Хотя Примадонна опровергла слухи об эмиграции, с каждым днем в СМИ попадает все больше сообщений о том, что она планирует остаться жить в Израиле навсегда.
Сообщается, что Алла Борисовна уже запустила процедуру получения израильского гражданства и ищет для Гарри и Лизы новую школу. Также на днях в СМИ попал слух о том, что звезда уже нашла себе и работу за границей. Она собирается устроиться на телевидение, где ей якобы предложили большие деньги за авторскую программу, передает издание «7дней».
Однако шоумен из Израиля Леван Тодуа опроверг информацию о том, что Пугачева ищет работу. При этом он не прокомментировал информацию о возможном получении артисткой израильского гражданства, пишет “Московский комсомолец”.