В доме за пять миллионов евро: как обустроилась Алла Пугачева с семьей в Израиле
После отъезда Аллы Пугачевой с детьми и мужем в Израиль в СМИ стали обсуждать, где именно поселилась российская певица.
Выяснилось, что звездная семья остановила свой выбор на небольшом городе Кесария. Алла Борисовна и раньше посещала это место, арендуя в окрестностях большой трехэтажный дом с несколькими спальнями, бассейном и даже домом для прислуги.
Стоимость этой недвижимости оценивается в 550 миллионов рублей, а его аренда обходилась Алле Пугачевой и Максиму Галкину в миллион рублей в месяц. Видимо, и в этот раз супруги остановили свой выбор именно на нем. В 2015 году Пугачева даже собиралась приобрести эту виллу, но так и неизвестно, удалось ей это или нет, сообщает Woman.ru.
Выбор города оказался не случайным. Там проживает большое количество друзей артистки, брат Максима Галкина, а еще именно в этих краях проходило венчание певицы с бывшим мужем Филиппом Киркоровым. Кроме этого, там находится одна из любимых клиник Аллы Борисовны, которую она постоянно посещает.
Пока супруги находятся не в России, замок в деревне Грязь не пустует. Поговаривают, что ответственным за огромный участок Пугачева оставила своего внука Никиту Преснякова, которому ранее в распоряжение отдала свою дачу на Истре. Также там живут домработники и охрана.
Алла Борисовна уже выходила на связь с поклонниками из новой страны. Певица записала видео, в котором развеяла все слухи об эмиграции, объяснив свой отъезд отдыхом и лечением. Но несмотря на это, артистка вместе с семьей возвращаться на Родину все же не спешит. Ранее камеры засняли, как Алла Борисовна в окружении детей и Максима Галкина гуляет по одной из улиц израильского города.