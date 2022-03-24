В доме за пять миллионов евро: как обустроилась Алла Пугачева с семьей в Израиле

Выяснилось, что звездная семья остановила свой выбор на небольшом городе Кесария. Алла Борисовна и раньше посещала это место, арендуя в окрестностях большой трехэтажный дом с несколькими спальнями, бассейном и даже домом для прислуги.

Стоимость этой недвижимости оценивается в 550 миллионов рублей, а его аренда обходилась Алле Пугачевой и Максиму Галкину в миллион рублей в месяц. Видимо, и в этот раз супруги остановили свой выбор именно на нем. В 2015 году Пугачева даже собиралась приобрести эту виллу, но так и неизвестно, удалось ей это или нет, сообщает