Самая молодая миллионерша Эстонии возвращается с семьей домой: боялась за нашу безопасность

Кристель Круустюк, самая молодая женщина-миллионер в Эстонии, вчера сообщила в соцсетях, что четырехмесячная поездка в Южную Африку подошла к концу. «Завтра мы улетаем обратно в Эстонию!»

Круустюк призналась, что у нее были сомнения, правильное ли это решение вообще. «До конца прошлой недели я не была уверена, будет ли это правильным решением для нашей семьи. Я боялась за Эстонию. Я боялась за Европу. Я боялась за нашу безопасность», — сказала она.

«Но видя силу и мужество украинского народа и всех народов мира, объединившихся, чтобы поддержать друг друга, - это вселяет в меня большие надежды. Злу нет места в этом мире».

Кроме того, Круустюк поделилась со своими подписчиками идеей Уилла Смита: «Страх нереален. Единственное место, где может существовать страх, — это наши мысли о будущем. Это продукт нашего воображения, который заставляет нас бояться вещей, которых сегодня нет и, возможно, никогда не будет. Это почти безумие. Не поймите меня неправильно, опасность вполне реальна, но страх — это выбор».

В эмоциональной заметке, сделанной в Instagram на прошлой неделе, предпринимательница призналась, что происходящее в Украине вызвало у нее тревогу.