Как привлечь деньги в жизнь: 7 простых способов

Современные психологи уверяют, что дела обстоят в точности наоборот, а повысить свое финансовое благополучие можно, всего лишь изменив образ мыслей. Попробуем?

1. Прекратите ненавидеть деньги

Для начала наденьте на запястье обычную резинку для денег и, оттянув, щелкайте себя по руке каждый раз, когда в голову придет негативная мысль о деньгах. Наказывайте себя, если заметите раздражение по поводу чужого успеха, если поймаете себя на страхе остаться без средств к существованию или подумаете, что большие деньги не для вас. Такой прием выработает у вас условный рефлекс и постепенно удалит из подсознания негативные установки.

2. Нарисуйте в воображении образ богатой себя

Мысленно войдите в этот образ, сроднитесь с ним и начните вести себя так, как вели бы, если б у вас было много денег. Запомните правило: уровень дохода равен уровню вашего достоинства. Ведите себя так, будто вы достойны хорошей зарплаты и дорогих подарков. Не бойтесь заходить в дорогие рестораны, магазины, не тушуйтесь перед влиятельными людьми.

3. Постарайтесь не зацикливаться на деньгах

Просто внушите себе, что жизнь даст вам все, что нужно, и расслабьтесь. Согласно закону притяжения, деньги бегут от того, кто за ними гонится, и, наоборот, притягиваются к тому, кто внутренне хладнокровен. Представьте себе, что деньги к вам не придут. Не привязывайтесь к результату. Ведь даже если ничего не получится, вы останетесь тем же человеком и не будете корить, ненавидеть себя и ваша самооценка не понизится.

4. Обратите внимание на то, как вы делаете покупки

Выбираете ли вы то, что вам действительно нравится, или каждый раз пытаетесь экономить? Если ваш вариант — последний, вам вряд ли удастся привлечь большие деньги в жизнь. Ведь каждый раз вы показываете Вселенной, что бедны, и она безмолвно соглашается с вами. Не стоит тратить последнее на фирменную сумку, просто начните покупать продукты и одежду чуть дороже, посещать магазины более высокого уровня. И главное, никогда не говорите: «Слишком дорого для меня», «Мне такое не по карману»…

5. Внушите себе, что вы богаты

Для этого используйте еще один полезный прием. Положите в кошелек сумму, равную половине вашего среднемесячного дохода, и пройдитесь с ней по магазинам. Примеряйте дорогие платья, обувь, рассматривайте предметы интерьера, которые вы могли бы купить на эту сумму, но ничего не покупайте. Говорите себе: да, я могу купить это прямо сейчас, у меня достаточно денег, просто не хочу. Периодически открывайте кошелек, трогайте деньги руками, как бы подтверждая свои слова. Проделывайте это упражнение пару раз в месяц, впоследствии можно использовать банковскую карту и распечатанный чек с большой суммой на нем.

6. Действуйте!

Если у вас есть идеи, как приумножить доходы, не ждите у моря погоды, делайте шаги навстречу богатству. Вселенная изобильна, и она даст вам все, что захотите, просто нужно показать ей, что вы серьезно намерены разбогатеть. Ответьте себе на вопрос: пытались ли вы хоть раз в жизни заниматься серьезным заработком? Приложили ли вы достаточно усилий, чтобы достичь вашу цель, или сдались на полпути? Запомните, что недостаточно просто мечтать о деньгах, нужно действовать. И тогда ваше всегда будет вашим!

7. Создайте свое состояние

Если вы посмотрите по сторонам, то быстро поймете: «Люди, которые горят на работе, забывая о личной жизни, редко бывают богаты». А это значит, что правило «Чем больше трудишься, тем больше денег имеешь» не работает. Если к вам хоть раз приходили большие деньги, вы могли заметить, что они появлялись в тот момент, когда вы находились в состоянии счастья и игривости. Именно потому такие деньги часто называют легкими. Попробуйте воспроизвести такое состояние, погрузившись в радость, любовь, став открытой для всего нового, избавившись от тревоги и паники. Такое состояние позволит вам притянуть все блага мира, не зря о богатых людях говорят: «У них есть состояние». Внушите себе, что ваше внутреннее состояние равно вашему финансовому состоянию, и деньги потекут к вам рекой.

P.S.