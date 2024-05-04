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Календарь магнитных бурь на май 2024: самые опасные даты

Limon.ee
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Головные боли. Снимок иллюстративный.
Головные боли. Снимок иллюстративный. Фото: Tunatura/Shutterstock

По данным метеорологов, в мае произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца, пишет Фокус.

Магнитные бури - это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в мае?

5-7 мая - слабая магнитная буря;

11-17 мая - сильная магнитная буря;

20-25 мая - слабая магнитная буря;

28 мая - сильная магнитная буря.

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