По данным метеорологов, в мае произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца, пишет Фокус.
Календарь магнитных бурь на май 2024: самые опасные даты
Магнитные бури - это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Когда магнитные бури ожидать в мае?
5-7 мая - слабая магнитная буря;
11-17 мая - сильная магнитная буря;
20-25 мая - слабая магнитная буря;
28 мая - сильная магнитная буря.