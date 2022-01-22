«Месяц – максимум два»: онколог озвучил печальные подробности о болезни Заворотнюк
По словам специалиста, опасения поклонников об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк оказались ненапрасными.
По словам специалиста, опасения поклонников об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк оказались ненапрасными.
На днях в СМИ появились слухи об ухудшении состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.
По информации «Комсомольская правда», исполнительница роли няни Вики перестала разговаривать, о чем поклонникам рассказала ее дочь Анна.
Девушка сообщила, что ее маме стало хуже, несмотря на три года интенсивной борьбы с тяжелым заболеванием. По словам Анны, семья Заворотнюк «держится, как может». И всем родственникам сложно смотреть на страдания звезды. Она добавила, что ей не хватает советов от мамы, потому что та перестала говорить.
Ситуацию прокомментировал врач-онколог Юрий Покровский. В интервью Day.ru он рассказал, что опухоль актрисы развивается и задевает структуры головного мозга, в том числе связанные с функциями речи и зрительными органами.
«Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой», – сказал он.
Специалист отметил, что пациент может выжить, несмотря на утрату речи, но с учетом сохранения других функций. Онколог признал, что текущая ситуация с Заворотнюк действительно безрадостная.
«В принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум», – заключил медик.