ЕМУ БЫЛО 37! ⟩ Звезда фильма "Ганнибал" погиб в результате несчастного случая

Во вторник после обеда на пересечении двух трасс курорта Ла Розьер в Савойе он столкнулся с другим лыжником и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вертолетом его доставили в больницу в Гренобле, с тех пор он не приходил в сознание. По факту его смерти ведется дознание, пишет interfax.ru.

Ульель дебютировал в кино в короткометражке Марины де Ван «Прозвище» (Alias) в 1999 году, когда ему было 15 лет. В 2003 году была замечена его роль в картине «Заблудшие» (Les Egares) Андре Тешине, в которой его партнершей была Эммануэль Беар. В 2005 году он получил «Сезара» за работу в картине Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка» (Un long dimanche de fiançailles), снятой по роману Себастьяна Жапризо.

В 2007 году вышел фильм Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение» (Hannibal Rising), где Ульель сыграл юного Ганнибала Лектера. В 2017 году он получил «Сезара», а также номинацию в категории лучшая мужская роль за работу в фильме «Это всего лишь конец света» (Juste la fin du monde) 2016 года.