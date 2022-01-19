ЕМУ БЫЛО 37! ⟩ Звезда фильма "Ганнибал" погиб в результате несчастного случая
Французский актер Гаспар Ульель умер от травм, которые получил 18 января, катаясь на лыжах в Альпах, сообщает Le Parisien. Он умер в среду. Ему было 37 лет.
Французский актер Гаспар Ульель умер от травм, которые получил 18 января, катаясь на лыжах в Альпах, сообщает Le Parisien. Он умер в среду. Ему было 37 лет.
Во вторник после обеда на пересечении двух трасс курорта Ла Розьер в Савойе он столкнулся с другим лыжником и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вертолетом его доставили в больницу в Гренобле, с тех пор он не приходил в сознание. По факту его смерти ведется дознание, пишет interfax.ru.
В 2007 году вышел фильм Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение» (Hannibal Rising), где Ульель сыграл юного Ганнибала Лектера. В 2017 году он получил «Сезара», а также номинацию в категории лучшая мужская роль за работу в фильме «Это всего лишь конец света» (Juste la fin du monde) 2016 года.
Ульель был лицом бренда Longchamp, производителя изделий из кожи и предметов роскоши.