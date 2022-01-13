ВИДЕО ⟩ Елена Глебова о ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне: жалею, что в мое время не было четверных прыжков

Елена Глебова — семикратная чемпионка Эстонии в одиночном фигурном катании, участница трёх Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Также она первый директор ледового холла "Тондираба".

— За последние десять лет Таллинн превратился в Мекку фигурного катания, принял четыре чемпионата и Турнир четырёх континентов. Как вы объясните такую популярность Таллинна?

— Во-первых, у нас появился ледовый холл "Тондираба" и теперь мы имеем возможность проводить соревнования такого уровня. Плюс мы очень хорошо себя зарекомендовали, когда провели юниорский чемпионат мира в 2015 и 2020 годах. Сейчас проходит ЧЕ, а на следующей неделе состоится Турнир четырех континентов. Поскольку мы справляемся, имеем необходимое оборудование и тут все соответствует нормативам, все больше чемпионатов проводится у нас, в Таллинне.

— Вчера вечером чемпион Европы и мира Алексей Тихонов, комментируя соревнования пар, очень тепло отзывался о наших болельщиках, городе и дворце спорта "Тондираба". Правда, ему не очень нравится его внешний вид, но он в полном восторге от уюта и функциональности. Назовите достоинства Tondiraba Jäähall.

— Внешний вид – это просто картинка. А стоит зайти внутрь, как сразу ощущаешь этот уют, которой создает лаконичный дизайн со множеством деревянных элементов декора. Качество льда очень хорошее. А когда здесь находится такое большое количество звезд мирового фигурного катания, то атмосфера становится еще теплее.

— Как меняется сейчас фигурное катание? И сильно ли оно отличается от того, что было в ваше время?

— Да, уровень фигурного катания сильно вырос. В мое время о четверных прыжках никто даже и не думал. Иногда я даже жалею, что тогда это не было нормой. Мне бы очень хотелось и самой попробовать, но теперь, понятно, я этим заниматься не буду. Уровень фигурного катания очень высокий: девушки выполняют четверные прыжки наравне мужчинами.

Мы увидели Александру Трусову, которая является рекордсменкой по четверным прыжкам. В своей произвольной программе она старается выполнить пять четверных прыжков! Это, конечно, космический уровень, о котором мы не могли и думать несколько лет назад.

— Кто ваши фавориты среди выступающих здесь пар и одиночников?

— Конечно, самое интересное - это следить за командой России, так как они поставили амбициозную цель собрать абсолютно все медали этого чемпионата. Это 12 медалей, то есть во всех четырех дисциплинах по три медали. Будет интересно понаблюдать, удастся ли им это. Но все шансы есть.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России выступают в короткой программе парного катания на ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне, Эстония, 12 января 2022 г. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Конечно же не будем забывать и о наших эстонских спортсменах. Мы выставляем всего пять человек: три одиночника и одну танцевальную пару. (Арлет Леванди, Нина Петрыкина, Эва-Лотта Кийбус, Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко - прим.ред.)