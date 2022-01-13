ВИДЕО ⟩ Елена Глебова о ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне: жалею, что в мое время не было четверных прыжков

В Таллинне, в ледовом холле "Тондираба", проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Limon.ee встретился с нашей известной фигуристкой, семикратной чемпионкой Эстонии Еленой Глебовой, которая поделилась своими впечатлениями об этом событии - и не только о нем.
Елена Глебова — семикратная чемпионка Эстонии в одиночном фигурном катании, участница трёх Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Также она первый директор ледового холла "Тондираба".
— За последние десять лет Таллинн превратился в Мекку фигурного катания, принял четыре чемпионата и Турнир четырёх континентов. Как вы объясните такую популярность Таллинна?
— Во-первых, у нас появился ледовый холл "Тондираба" и теперь мы имеем возможность проводить соревнования такого уровня. Плюс мы очень хорошо себя зарекомендовали, когда провели юниорский чемпионат мира в 2015 и 2020 годах. Сейчас проходит ЧЕ, а на следующей неделе состоится Турнир четырех континентов. Поскольку мы справляемся, имеем необходимое оборудование и тут все соответствует нормативам, все больше чемпионатов проводится у нас, в Таллинне.
— Вчера вечером чемпион Европы и мира Алексей Тихонов, комментируя соревнования пар, очень тепло отзывался о наших болельщиках, городе и дворце спорта "Тондираба". Правда, ему не очень нравится его внешний вид, но он в полном восторге от уюта и функциональности.Назовите достоинства Tondiraba Jäähall.
— Внешний вид – это просто картинка. А стоит зайти внутрь, как сразу ощущаешь этот уют, которой создает лаконичный дизайн со множеством деревянных элементов декора. Качество льда очень хорошее. А когда здесь находится такое большое количество звезд мирового фигурного катания, то атмосфера становится еще теплее.
— Как меняется сейчас фигурное катание? И сильно ли оно отличается от того, что было в ваше время?
— Да, уровень фигурного катания сильно вырос. В мое время о четверных прыжках никто даже и не думал. Иногда я даже жалею, что тогда это не было нормой. Мне бы очень хотелось и самой попробовать, но теперь, понятно, я этим заниматься не буду. Уровень фигурного катания очень высокий: девушки выполняют четверные прыжки наравне мужчинами.
Мы увидели Александру Трусову, которая является рекордсменкой по четверным прыжкам. В своей произвольной программе она старается выполнить пять четверных прыжков! Это, конечно, космический уровень, о котором мы не могли и думать несколько лет назад.
— Кто ваши фавориты среди выступающих здесь пар и одиночников?
— Конечно, самое интересное - это следить за командой России, так как они поставили амбициозную цель собрать абсолютно все медали этого чемпионата. Это 12 медалей, то есть во всех четырех дисциплинах по три медали. Будет интересно понаблюдать, удастся ли им это. Но все шансы есть.
Конечно же не будем забывать и о наших эстонских спортсменах. Мы выставляем всего пять человек: три одиночника и одну танцевальную пару. (Арлет Леванди,Нина Петрыкина, Эва-Лотта Кийбус, Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко - прим.ред.)
— Какие перспективы, по вашему мнению, у наших спортсменов? В первую очередь, у одиночников? Что для них стало бы успехом?
— Я считаю, что для одиночников войти в десятку было бы очень хорошо, а для танцевальной пары, так как они являются дебютантами на ЧЕ, будет успехом пробиться в финал.
— Планируете ли вы заняться тренерской работой? Вы же только из декрета.
— Я занимаюсь тренерской работой с 2010 года и не прекращала ее.
— Вы бы хотели, чтобы ваша дочь занималась фигурным катанием? (Елена родила дочь Милу 16 апреля 2020 - прим.ред.)
— Да, конечно, пусть катается. У меня нет амбиций, чтобы она стала чемпионкой, как ее мама, но пусть хотя бы научится, а там посмотрим. Самый маленький размер коньков - 26-й, так что придется немного подождать.
— Раньше вас мотивировал спорт, а что сейчас?
— Я занимаюсь йогой, провожу много времени со своей семьей. Занимаюсь работой. Вот это всё меня мотивирует.
— Чем вы больше всего гордитесь в жизни?
— Своей дочкой.
— С кем из известных фигуристов, тренеров вам удалось встретиться и пообщаться?
— Первым, кого я здесь увидела, был Даниил Глейхенгауз (в прошлом фигурист-одиночник, а ныне постановщик в тренерской группе Этери Тутберидзе - прим. ред.). А вчера и сегодня мы сидим за одним столом с Алексеем Ягудиным и Александром Гришиным. Они комментируют для «Первого канала», а мы комментируем для ETV+.
— Если бы Илья Авербух пригласил вас выступить в его ТВ-шоу «Ледниковый период», вы бы согласились?