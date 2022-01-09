Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак

«Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает, и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то... что я в этом не буду присутствовать. Как будет еще точнее, я не знаю», — написала Блиновская, пишет Lenta.ru.