Вс, 9.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак

Елена Блиновская ФОТО: Инстаграм

Блогер Елена Блиновская объявила в своем Instagram-аккаунте об уходе из «Марафона желаний». Она опубликовала заявление после интервью журналистке Ксении Собчак.

«Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает, и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то... что я в этом не буду присутствовать. Как будет еще точнее, я не знаю», — написала Блиновская, пишет Lenta.ru.

Она отметила, что «марафоны останутся», но будут жить без ее энергии «здесь и сейчас».

«В начале следующего года я запускаю последний массовый продукт и к концу 2021 закрываю свою энергию для этого дела», — заявила Блиновская и добавила, что пост был написан и опубликован в ноябре 2020 года.

НАВЕРХ
Back