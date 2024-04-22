Принц Гарри принял важное решение относительно детей – Меган Маркл это не понравится

The Mirror передает, что Гарри выиграл спор: теперь ни сын, ни дочь герцогов Сассекских не появятся ни в одном из сериалов. Их, напомним, в разработке два: один посвящен кулинарии, садоводству и прочим домашним делам и неразрывно связан с новым брендом Меган American Riviera Orchard; а второй будет сосредоточен вокруг чемпионата по поло в США.

Инсайдер утверждает, что Гарри, выросший под пристальным вниманием общественности, не желает того же своим детям, а потому категорически против их привлечения к публичной жизни. «Гарри и Меган не всегда соглашаются, в какой степени им следует подвергать своих детей появлению в СМИ, но в данном случае Гарри явно победил», - объяснил источник.

Уточняется, что спор супругов произошел на фоне заявлений от представителей Меган, что бывшая голливудская актриса намерена вернуться к активной общественной жизни вместе с двумя детьми - вот кого, а ее возраст сына и дочери не смущает.

Кстати, не так давно стало известно о переживаниях Гарри по поводу того, что у Арчи и Лилибет нет связи с британскими родственниками. К сожалению, в этом вопросе он оказался менее решительным и даже предложение его старшего брата Уильяма и невестки Кейт Миддлтон привезти детей в гости в Великобританию осталось без ответа.