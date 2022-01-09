Видео ⟩ Грумеры показали кокер-спаниеля с очень длинными ресницами

Первыми на видео внимание обратили MediaLeaks.

Видео опубликовали работники зооцентра «ГрумПи» из Ульяновска (Россия).

Сотрудники центра в принципе делятся в своем аккаунте под названием Groompi особенностями своей работы. Так, как-то к ним на стрижку пришел американский кокер-спаниель с очень длинными ресницами и милейшим взглядом, передает RUS TVNET.

«Смотрите на эти ресницы! Впервые видим такую собаку!» - отметили авторы видео.

В комментариях собаку уже сравнивают со знаменитой диснеевской Леди из мультфильма «Леди и Бродяга», а также в шутку спрашивают номер мастера, нарастившего ей реснички.