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ВИДЕО! ⟩ Латыши об эстонцах: вы медленно думаете

Рига. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В передаче «Johannese lähetamine» латыши рассказали о том, что они думают об эстонцах и насколько они лучше их. Например, то, что латыши считают себя лучшей поющей нацией, давно стало общеизвестной истиной.

Как у эстонцев есть глупые шутки о латышах, так и у них есть шутки об эстонцах. Кто из нас не знает поговорку о том, что у латышей есть лишний палец на ноге? Но кто злее, мы или они?

Ведущий ETV Йоханнес Тралла в своей передаче посещает разные страны. На этот раз пунктом назначения была Латвия. Уже в начале передачи он упомянул, что латыши считают себя лучшей поющей нацией, пишет Elu24.

Тралла совершенно не согласен с этим утверждением.

Ведущий опросил случайных прохожих и выяснил, что латыши вообще думают об эстонцах. Были те, кто думал, что эстонцы на шаг впереди в сфере ИТ, но многие все же считали, что латыши намного лучше эстонцев.

«У нас принято говорить, что из-за того, что вы ближе к морю, к Финляндии, к финнам, на вас сказывается их влияние», — сказал Янис.

Однако Элвис считает, что латыши лучше эстонцев, даже в спорте. В качестве исключения он упоминает ралли, но в других видах спорта считает своих соотечественников намного лучше.

Прежде чем критиковать эстонцев, Лева также делится анекдотами о латышах, но это не имеет никакого значения, ведь потом она говорит следующее: «Вы медлительны по сравнению с нами. Это просто стереотип», — говорит она, поясняя, что латыши любят шутки о «медлительности» эстонцев.

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