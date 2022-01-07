ВИДЕО! ⟩ Латыши об эстонцах: вы медленно думаете

Как у эстонцев есть глупые шутки о латышах, так и у них есть шутки об эстонцах. Кто из нас не знает поговорку о том, что у латышей есть лишний палец на ноге? Но кто злее, мы или они?

Ведущий ETV Йоханнес Тралла в своей передаче посещает разные страны. На этот раз пунктом назначения была Латвия. Уже в начале передачи он упомянул, что латыши считают себя лучшей поющей нацией, пишет Elu24.

Тралла совершенно не согласен с этим утверждением.

Ведущий опросил случайных прохожих и выяснил, что латыши вообще думают об эстонцах. Были те, кто думал, что эстонцы на шаг впереди в сфере ИТ, но многие все же считали, что латыши намного лучше эстонцев.

«У нас принято говорить, что из-за того, что вы ближе к морю, к Финляндии, к финнам, на вас сказывается их влияние», — сказал Янис.

Однако Элвис считает, что латыши лучше эстонцев, даже в спорте. В качестве исключения он упоминает ралли, но в других видах спорта считает своих соотечественников намного лучше.