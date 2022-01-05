Подробный гороскоп для мужчин на 2022 год
Покровитель года не терпит суматохи и спешки, так что он сам направит энергию в нужное русло и укажет путь, главное вовремя это заметить.
Покровитель года не терпит суматохи и спешки, так что он сам направит энергию в нужное русло и укажет путь, главное вовремя это заметить.
ОВНЫ
Одиноким представителям этого знака, рожденным в апреле, в следующем году придется еще подождать своего семейного счастья. Но если у них есть дама сердца, наступает благоприятное время связать себя с ней узами брака. Остальные мужчины-Овны преуспеют в профессиональной сфере. Стоит быть максимально активным, иначе потом проблем не оберешься. Несмотря на краткосрочное пребывание Юпитера в знаке, это даст энергию для стремительного продвижения, и Овнам многое удастся реализовать. Интеллект и целеустремленность приведут к достижениям, новым путям самореализации, росту и процветанию в этом году. В целом отличный год.
ТЕЛЬЦЫ
Мужчин ждут небольшие неприятности, которые негативно скажутся на психике и настроении в целом. Но не стоит опускать руки и терять смысл жизни, все это кратковременно. Наиболее адекватными останутся пограничные Тельцы, чье Солнце находится в самом конце знака, рожденные с 18 до 22 мая. Их спасут Плутон и Нептун. Впрочем, все майские Тельцы получат негативное влияние от Сатурна, следовательно, за свое счастье придется побороться.
БЛИЗНЕЦЫ
Представителей этого знака, рожденных в июне, все тот же Сатурн, к счастью, или же, к сожалению, будет сдерживать от опрометчивых поступков и авантюр. Главный плюс - вы не сможете сорить деньгами, потому что не станете слишком впадать в крайности и увлекаться иллюзиями. Однако будьте осторожны в момент соединения Юпитера с Нептуном в конце апреля. Зеленый свет зажжется вам разве что под новый 2023 год, однако и тут на старуху бывает проруха - ретроградный Марс, который появится в вашем знаке, не даст исполнить все дела и начнет мешать в ваших действиях.
РАКИ
По сравнению с 2020 и 2021 годами, 2022-й будет несколько лучше. Творческим представителям вашего знака Нептун поможет не только в искусстве, но и в любви. Готовьтесь к романтическим приключениям и вероятной женитьбе. Однако не все так гладко: проход Юпитера через знак Овна в середине года принесет сложности и проблемы во всех областях жизни. Все предыдущие усилия могут оказаться напрасны, планы сорваться, и ваша уверенность в себе существенно пошатнется. Впрочем, всегда есть надежда на помощь друзей.
ЛЬВЫ
Этот год для вас, к сожалению, будет трудным. У многих могут возникнуть застарелые и забытые проблемы со здоровьем (в январе его может пошатнуть ретроградная Венера), работой, начальством.
Неважный год для открытия своего бизнеса и для расширения своего влияния (за исключением июльских Львов). Также в течение почти всего года, а особенно в конце вам нужно обращать внимание на свою семью.
ДЕВЫ
Мыслите рационально, вот главный совет. Год нестабильный, с переменчивой удачей. В начале года вам будет сопутствовать везение во многих сферах жизни, однако к середине года неприятности начнут преследовать вас. Стоит проявлять максимально возможную осторожность. Период, когда Юпитер находится в Рыбах, будет требовать от вас трезвого и четкого расчета. Тщательно подумайте, прежде чем решиться на какое-либо важное мероприятие. Середина года, особенно период с апреля по сентябрь, доставит вам массу неприятностей и мелких проблем. Начало года удачное в финансовом плане, но будьте осторожны с тратами и сомнительными вложениями в его середине, пишет KP.ua.
ВЕСЫ
Планеты показывают, что главная задача для мужчин вашего знака в 2022-м - быть лояльным к переменам. Они могут коснуться вашего финансового положения. Самое время научиться экономить. Судя по положениям планет, в 2022-м Весам-мужчинам предстоит решить вопросы здоровья. В личной жизни ожидается знакомство с человеком, который окажет на поступки Весов определенное влияние.
СКОРПИОНЫ
Для представителей этого знака 2022 год очень серьезный. Если женщины этого знака еще как-то смогут абстрагироваться от дел, то мужчинам этого не удастся. На личном фронте у Скорпионов будет много мимолетных любовных отношений. Но только в этой круговерти вы можете упустить свою настоящую половинку. Диапазон событий в этом году будет очень разнообразным, начиная крупными финансами и заканчивая отцовством, к которому вы могли как и подготовиться, так и нет. В любом случае старайтесь поступать прагматично.
СТРЕЛЬЦЫ
В карьере представителей этого знака в наступающем году будут периодические взлеты и падения. Сатурн стремится обеспечить некоторую стабильность в семье и общении, которых вам может не хватать. Предстоит работа по совершенствованию себя и окружающего пространства. Особенно продуктивны в этот период будут Стрельцы, которые занимаются творчеством. Также влияние Юпитера в Рыбах будет положительным для Стрельцов- риелторов. Однако берегитесь мошенников.
КОЗЕРОГИ
Лучше всего сейчас направить силы на реализацию уже имеющихся замыслов. Это станет наиболее продуктивным решением. Не следует принимать быстрых, эмоциональных решений. Они с большой долей вероятности окажутся ошибочными. Необходимо верить в себя и решительно действовать. Но прежде, чем начать свое восхождение, пересмотрите свои желания и намерения.
ВОДОЛЕИ
Мужчинам предупреждение: не стоит поддаваться иллюзиям и соблазнам, не все приходящие к вам идеи действительно полезные, так что смотрите на вещи реальнее. Ближе к весне у вас появятся нетривиальные идеи, цели и интересы. На первое место в этом году выходят сферы денег и карьеры, весь год вы будете решать деловые вопросы, начинать новые проекты и усердно над ними работать. Главное во всем этом - сохранять позитивный настрой и осознавать, что успех приходит не сразу, иногда нужно подождать. И не стоит брать на себя непосильную ношу, а после корить себя за невыполнение - относитесь ко всему легче. Не сделали в 2022-м - сделаете в 2023-м!
РЫБЫ
Стоит подготовиться к сюрпризам и подаркам. Советуем сделать карту желаний и просить у вселенной их выполнения - и вам много чего будет дано. Важно четко обозначить, что должно присутствовать в вашей жизни, а что пора из нее исключить. Впрочем, надо не только мечтать и визуализировать, а переходить к практике и действовать. Год обещает быть максимально положительным и результативным. В связи с этим есть смысл заняться крупными проектами и воплощением самых заветных желаний. Не следует скромничать и откладывать на потом. Все самое важное происходит сейчас.