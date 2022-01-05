Подробный гороскоп для мужчин на 2022 год

ОВНЫ

Одиноким представителям этого знака, рожденным в апреле, в следующем году придется еще подождать своего семейного счастья. Но если у них есть дама сердца, наступает благоприятное время связать себя с ней узами брака. Остальные мужчины-Овны преуспеют в профессиональной сфере. Стоит быть максимально активным, иначе потом проблем не оберешься. Несмотря на краткосрочное пребывание Юпитера в знаке, это даст энергию для стремительного продвижения, и Овнам многое удастся реализовать. Интеллект и целеустремленность приведут к достижениям, новым путям самореализации, росту и процветанию в этом году. В целом отличный год.

ТЕЛЬЦЫ

Мужчин ждут небольшие неприятности, которые негативно скажутся на психике и настроении в целом. Но не стоит опускать руки и терять смысл жизни, все это кратковременно. Наиболее адекватными останутся пограничные Тельцы, чье Солнце находится в самом конце знака, рожденные с 18 до 22 мая. Их спасут Плутон и Нептун. Впрочем, все майские Тельцы получат негативное влияние от Сатурна, следовательно, за свое счастье придется побороться.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителей этого знака, рожденных в июне, все тот же Сатурн, к счастью, или же, к сожалению, будет сдерживать от опрометчивых поступков и авантюр. Главный плюс - вы не сможете сорить деньгами, потому что не станете слишком впадать в крайности и увлекаться иллюзиями. Однако будьте осторожны в момент соединения Юпитера с Нептуном в конце апреля. Зеленый свет зажжется вам разве что под новый 2023 год, однако и тут на старуху бывает проруха - ретроградный Марс, который появится в вашем знаке, не даст исполнить все дела и начнет мешать в ваших действиях.

РАКИ

По сравнению с 2020 и 2021 годами, 2022-й будет несколько лучше. Творческим представителям вашего знака Нептун поможет не только в искусстве, но и в любви. Готовьтесь к романтическим приключениям и вероятной женитьбе. Однако не все так гладко: проход Юпитера через знак Овна в середине года принесет сложности и проблемы во всех областях жизни. Все предыдущие усилия могут оказаться напрасны, планы сорваться, и ваша уверенность в себе существенно пошатнется. Впрочем, всегда есть надежда на помощь друзей.

ЛЬВЫ

Этот год для вас, к сожалению, будет трудным. У многих могут возникнуть застарелые и забытые проблемы со здоровьем (в январе его может пошатнуть ретроградная Венера), работой, начальством.

Неважный год для открытия своего бизнеса и для расширения своего влияния (за исключением июльских Львов). Также в течение почти всего года, а особенно в конце вам нужно обращать внимание на свою семью.

ДЕВЫ