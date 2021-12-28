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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО ⟩ Горько! Дочь эстонской писательницы Елены Скульской Марина вышла замуж

24 декабря в городе Пушкин уроженка Таллинна и дочь эстонской писательницы Елены Скульской Марина вышла замуж.

Как рассказала Марина, ее муж Андрей Чижов - глава архитектурной дизайн-студии в Петербурге.

Классическое белоснежное платье невесте купили в таллиннском салоне Sofia Spoza. Регистрация прошла во дворце бракосочетания в городе Пушкин, свадьбу отыграли в фотостудии Leona Stage.

Марина Скульская и Андрей Чижов ФОТО: Саша Невская

Гости смогли посмотреть и поучаствовать в капустнике от Елены Скульской, послушать цыганский ансамбль «Джелем», певицу Дашу Манакову из Fox in Oil. По словам Марины, выбор пал именно на Пушкин, потому что «там очень красиво, празднично, и мы очень любим Царское село». После бракосочетания новоиспеченная новобрачная переоделась в алое мини и такого же цвета ботфорты с кокетливыми бантиками.

Гости на свадьбе ФОТО: Саша Невская

Не менее эффектно на свадьбе дочери выглядела Елена Скульская. Писательница выбрала смелый наряд красного цвета с ассиметричным верхом, обнажающий плечо.

Елена Скульская и ее муж Виктор Назаратий ФОТО: личный архив
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