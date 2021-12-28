ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО ⟩ Горько! Дочь эстонской писательницы Елены Скульской Марина вышла замуж

Гости смогли посмотреть и поучаствовать в капустнике от Елены Скульской, послушать цыганский ансамбль «Джелем», певицу Дашу Манакову из Fox in Oil. По словам Марины, выбор пал именно на Пушкин, потому что «там очень красиво, празднично, и мы очень любим Царское село». После бракосочетания новоиспеченная новобрачная переоделась в алое мини и такого же цвета ботфорты с кокетливыми бантиками.