НОСТАЛЬГИЯ! ⟩ Вышел официальный трейлер спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

Фильм приурочен к 20-летию ленты "Гарри Поттер и философский камень" — первой картины франшизы о знаменитом волшебнике. В реюнионе снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер и другие звезды легендарной кинофраншизы.

Писательницу Джоан Роулинг, по произведениям которой и снимали картины, к участию в съемках спецэпизода не пригласили. Вероятно, это связано с ее публичными высказываниями о трансгендерных людях, за которые ее обвиняют в трансфобии.