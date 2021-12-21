УЗНАЙ ПЕРВЫМ! ⟩ Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала, чего следует опасаться каждому знаку Зодиака в 2022 году

На такой прекрасной энергетической звездной волне вам очень полезно заняться повышением своего финансового материального уровня, своего денежного благополучия. Звезды советуют иметь несколько источников доходов. При этом постарайтесь не слишком афишировать свои идеи, стартапы и темы. Для вас актуальна истина: деньги любят тишину. Вы также можете найти надежных соратников, единомышленников, партнёров, которые будут вместе с вами работать в ваших проектах.

Деньги понадобятся тем, кто хочет радовать и баловать своего любимого человека. Появится желание подарить ему весь мир, делать дорогие сюрпризы, организовывать отдых, поездки и всевозможные развлечения. Если вы ещё не встретили свою вторую половинку, то специально для этого вам ничего делать не нужно. Занимаясь своим бизнесом или своей работой, общаясь с клиентами, вы обязательно его встретите во время своей профессиональной деятельности. Это будет удивительный особенный человек. При всей своей рациональности и трезвом взгляде на жизнь у него будет тонкий вкус и чувство прекрасного.

При всей успешности этого года о здоровье забывать не стоит. В условиях пандемии полезно защищать себя от вирусов, не пренебрегать малейшими симптомами, мгновенно начинать их лечить.

Камень года – красная яшма. Её защитная сила так велика, что может избавить владельца и от собственных негативных эмоций.

Водолеи

В течение всего 2022 года по вашему знаку уверенно и по-хозяйски движется Сатурн. Эту планету считают довольно строгой. Она любит придержать, сэкономить, ограничить и охладить пыл. Планируя год, вам стоит проанализировать риски, иметь запасные варианты развития событий.

Спасительным в трудных ситуациях будет личное обаяние, духовная проницательность, талант лидера, руководителя, творческая сила.

Чтобы сохранить свой финансовый уровень, звезды советуют держаться подальше от личностей, обещающих быстрый и большой доход, от финансовых пирамид, сомнительных проектов. Есть опасность, что вы, включаясь в заманчивую схему слишком эмоционально, потеряете бдительность, значит, и деньги. При этом есть аспекты, которые позаботятся о ваших ежедневных доходах, сохраняя финансовый уровень прошлого года.

Ваше сердце открыто любви. Но в 2022 году любовь решит испытать на верность, преданность и постоянство ваших возлюбленных. Придется постараться понять, любит ли вас по-настоящему ваш человек или отношения с вами для него всего лишь развлечение.

На состояние здоровья в этом году также влияет Сатурн. Он ухудшает состояние костно-мышечной системы, делает тело слабее. Поэтому регулярная и продуманная физическая активность может стать хорошей профилактикой радикулитов и прочих неприятностей со спиной и суставами.

Камень года – содалит. Обладает такой магической силой, что способен вылечить затяжные болезни, а также развить в себе сверх способности.

Рыбы

Вас звезды наделят мощным стремлением к изменению мира, своей жизни и жизни общества. Вам будут близки идеи реформирования экономики, внедрения новых принципов деятельности человека. Эту неукротимую силу вы будете направлять не только в общественную деятельность, но и внутрь своей семьи, что станет причиной разногласий и конфронтации. Не будьте слишком напористы, чтобы ваша принципиальность не переросла в упрямство.

Вам было бы полезно сформировать некий неприкосновенный денежный фонд, который создаст для вас основу для внутренней уверенности. а при необходимости поможет пережить моменты финансового дефицита.

Бизнесмены задумаются о привлечении в своё дело новых партнеров. Делайте это с осторожностью.

Прекрасно, когда любовь взаимна. С вами может случиться ситуация, когда вы не готовы или не хотите ответить на чувства другого человека. Особенно если это ваш начальник или руководитель на предприятии, где вы работаете. Вам понадобится мужество и честность, чтобы противостоять его напору. Сами вы можете влюбиться в человека, живущего в другой стране или городе. Но, как известно, расстояния для любви не помеха. Ваша любовь способна совершить чудеса. Вы сможете преодолеть любые препятствия и насладиться отношениями, взаимностью, нежностью и любовью.

Хорошее настроение обеспечит вам и крепкое здоровье. Звезды позаботятся, чтобы вопросы самочувствия не отвлекали вас от дел, семьи и отдыха.