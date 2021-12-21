УЗНАЙ ПЕРВЫМ! ⟩ Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала, чего следует опасаться каждому знаку Зодиака в 2022 году
Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала на своей странице в Facebook, каким станет 2022 год для каждого из знаков Зодиака.
Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала на своей странице в Facebook, каким станет 2022 год для каждого из знаков Зодиака.
Овны
Лучшее, что может случиться с вами, – это большая любовь. Встретить своего любимого вы сможете совершенно неожиданном месте, где вы занимаетесь решением сложных финансовых вопросов, например, в банке. Также это может случиться в момент, когда вы занимаетесь важным делом, к которому вас привлечет ваш друг. Помогая своему товарищу, вы можете встретить человека, которого полюбите с первого взгляда. Ваши глаза встретятся, заблестят в предвкушении интересного знакомства. Этот свет откроет новый большой счастливый этап в вашей жизни.
Много усилий в 2022 году вам придется приложить, чтобы совершить прорыв в карьере. На этом пути встретится довольно много препятствий. Вас будут отвлекать просьбы членов вашей семьи, мешая подготовке к важным собеседованиям, работе над проектами, которые вы хотели тщательно поработать дома.
Ваше здоровье настолько хорошее, что готово уверенно противостоять вирусам. Проблемы могут возникнуть из-за физической перегрузки, обострения старых травм или хронических заболеваний. Остерегайтесь простуды, чтобы уберечь мышцы и суставы. У склонных к аллергии могут быть аллергические реакции на пыль или загазованность.
У вас появится потребность найти новые пути зарабатывания денег. Вы могли бы обратить внимание на еще не освоенные вами способы. Можно было бы открыть интернет-магазин. Единственное предупреждение: лучше не начинать бизнес вместе с другом или подругой. Иначе вам придется постоянно спрашивать его мнение, согласовывать свои действия, преодолевать сопротивление и его несогласие. Все это будет мешать процессу. Можно попробовать свои силы в преподавании, передаче знаний, поделиться с другими тем, что вы умеете делать хорошо. Слушатели с удовольствием воспримут ваши знания.
Камень года – сардоникс, попросту – красный агат. Он защитит от негативных влияний, укрепит веру в себя, поможет в исцелении от болезней.
Тельцы
Чтобы оставаться на плаву и соответствовать требованиям времени, вам было бы полезно найти для себя дополнительное обучение. Это обучение может быть связано с проектами, которые уже разрабатываются на вашей работе. Полезно было бы получить новую специальность и профессию. Это поможет вам, с одной стороны, укрепиться на рабочем месте, с другой стороны, найти рабочее место в том случае, если вы в нем нуждаетесь. Возможно, вам подошла бы такая работа как шофер дальнего следования по перевозке грузов или пассажиров, декоратора, няни и так далее. Это важно и потому, что на работе ситуация остаётся не самой благоприятной. Начальство нервничает, а нервозность может передаваться рабочему коллективу и ухудшать обстановку.
Такая позиция полезна и по той причине, что год по деньгам у вас не очень изобильный. В течение года могут быть происходить события, требующие от вас финансирования ситуаций, связанных с престарелыми родителями. Возможны и неожиданные финансовые потери. Поэтому звёзды в 2022 году вам не рекомендуют совершать непрозрачные, мутные сделки или вкладывать деньги в какую-либо непроверенную компанию. Стоит избегать активной игры на бирже или покупки больших сумм криптовалют.
Ваши чувства будут в течение года периодически подвергаться испытаниям. Это связано с тем, что в ваши отношения с любимым человеком будут вмешиваться посторонние люди. Например, ваши друзья, которые из лучших побуждений постараются пересказывать вам непроверенную информацию о вашем любимом человеке. Остерегайтесь подруг, которые, рассказывая вам сплетни, могут преследовать свои корыстные цели. Чтобы уберечь отношения и не разрушить их окончательно, звезды советуют сохранять их в тишине, не выставлять напоказ, не приглашать слишком много народу на совместные праздники или собрания, на которых вы находитесь с вашим любимым человеком. Ваши отношения стоит пронести через этот год, как очень тонкую дорогую и хрупкую вазу.
Если вы твердо решите в самом начале года заняться физической культурой, спортом, йогой, фитнесом, любым видом регулярной и постоянной активности, то ваше здоровье будет на лучшем уровне, не подведет вас, вы окрепнете, поднимите свой иммунитет и будете себя чувствовать просто великолепно.
Камень года – светлый нефрит. Он поможет решать финансовый вопросы, сохранить уровень благополучия.
Близнецы
В первой половине года вы продолжите заниматься решением тех же самых сложных задач и проблем, которые вам приходилось решать в конце 2021 года. Будьте последовательными и настойчивыми, ведь вам необходимо отстоять свою правоту, свою позицию. Если этого не сделать, потерять самообладание, то во второй половине года придется снова вернуться к старой, наболевшей теме.
Все вышесказанное может сильно отразиться на ваших отношениях с мужем или женой, либо на отношениях с партнерами по бизнесу. Необходимо всеми силами избегать любой конфронтации. «Война» с близкими людьми может повлечь за собой серьезные финансовые потери. Исходя из этого, желание, которое вы могли бы загадать в новогоднюю ночь, может касаться мира и понимания в семье и бизнесе.
Есть вероятность, что ваша супруга или супруг познакомится с группой людей, которые будут обещать высокие и быстрые прибыли. В вашем случае это может быть большой обман. Поэтому постарайтесь сделать всё, чтобы ни вы сами и ни ваш партнер не пострадали от этого изощренного обмана. Не доверяйте, даже если будет казаться, что всё что вам предлагают, является ясным и честным. Но, как мы знаем, самые большие аферы всегда кажутся невероятно выгодными и реалистичными. Будьте бдительны!
Чтобы большая любовь пришла в ваш дом и заполнила ваше сердце, вам не придётся ждать, когда расцветёт сирень. Это прекрасное событие может произойти даже в феврале или в начале марта, когда погода совсем не располагает к романтике. Но как известно, для любви все сезоны хороши. В вашу жизнь придет тот лучший, удивительный человек, которого вы с нетерпением ждали. Любовь возникнет с первого взгляда, с первых же минут знакомства вы почувствуете невероятную мощную тягу к этому человеку. Не пугайтесь этой страсти. Ослепление страстью пройдет, вслед за этим обязательно придут глубокие нежные, длительные чувства.
Ваше здоровье не будет вас беспокоить. Гораздо большее беспокойство будет вызывать здоровье вашего супруга или супруги. Изменение в худшую сторону его (ее) здоровья может произойти резко, буквально в один день. Поэтому звезды рекомендуют вашей супруге или супругу пройти профилактический осмотр, мониторинг или аудит здоровья, сдать все необходимые анализы. При появлении какого-либо необычного симптома, затянувшейся слабости сразу обратиться к врачу.
Камень года – хризоберилл или кошачий глаз. Он поможет сохранить здоровье и хорошее настроение, защитит от внешних негативных воздействий.
Раки
Главное событие 2022 года будет связано с вашей работой, вашей занятостью. Есть вероятность, что вам придется закончить свою трудовую деятельность и воспользоваться услугами биржи труда, искать новое рабочее место.
На рабочем месте стоит быть внимательными и соблюдать технику безопасности, правила охраны труда. Есть опасность несчастного случая, особенно если вы работаете там, есть профессиональная вредность, например, использование химикатов, газовых баллонов. Полезно следить, чтобы не произошла утечка газа.
Если в вашей жизни уже есть любимый и дорогой вам человек, то 2022 год прекрасно подходит для создания семьи, обещания друг другу любви и верности на всю оставшуюся жизнь. Брак, заключенный в 2022, обещает быть счастливым, долгосрочным и изобильным.
Те, кто ещё не нашел свою любимую или любимого человека, пусть будут уверены, что встреча произойдет, потому что в этом году сама Удача покровительствует вам. Она позаботится, чтобы ваше одиночество закончилась, и вы наконец вступили в эту удивительную романтическую пору, когда каждый взгляд и каждое движение, каждое слово обладает таким невероятным глубоким смыслом.
С финансовой точки зрения у вас прекрасный стабильный год. У ваших партнёров, супруга или супруги также достаточно уверенно расположены звезды, чтобы доходы были высокими и стабильными и их хватало для решения финансовых вопросов и покупки дорогостоящих вещей.
Если вы чувствовали нездоровье в области кишечно-желудочного тракта или вы уже знаете, что ваша печень и желчный пузырь слишком восприимчива к жирной острой пище, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы оставаться на правильной диете.
Вам также стоит защищать себя от заражения гриппом или ковидом. Есть опасность, что течение болезни будет продолжительным. Стоит заняться профилактикой и повышением иммунитета.
Камень года – жемчуг. Он убережет от сглаза, воров и нечестных людей.
Львы
В этом году звезды к вам благосклонны. Они избавят вас от необходимости слишком много нервничать и переживать по поводу вашей профессиональной и социальной жизни.
Обстановка на рабочем месте будет благоприятствовать расширению ваших полномочий. Если вы готовы вести новые проекты или взять на себя больше ответственности, то вы с легкостью можете озвучить своё желание начальству. Оно обязательно пойдет вам навстречу, что само по себе повлечет повышение заработной платы. Если вы захотите поменять работу, то вы можете сделать это без особых усилий.
В делах любовных вам придется пережить боль расставания. Как бы тяжело ни было вашему сердцу, вам все-таки придется решить, на самом ли деле вы любите этого человека, с которым живете, или вы давно хотите освободиться от этих отношений, но никак не можете решиться. Звезды расположены так, что отношения так или иначе закончатся и вы освободитесь для новой встречи, новой любви. Пережив болезненные эмоции, вы станете мудрее, крепче духом, выносливее сердцем, сможете подготовиться к счастью, что ждет вас впереди.
Вы сможете существенно сэкономить, если будете делать покупки в интернете. Для укрепления и сохранения на должном уровне семейного бюджета договоритесь со своим мужем или женой вести учет доходов и расходов. Это поможет вам избежать лишних неконтролируемых трат, так как предстоит не слишком изобильный год.
Если появится желание потратиться на свой имидж, купить дорогие вещи, провести неоправданно дорогие процедуры, то стоит помнить, что все это не будет иметь того ошеломительного эффекта, на который вы рассчитываете. Лучше вложиться в свой интеллект, знания, в то, что является вечным, а не временным.
Здоровье вас не подведет. Тело выдержит все испытания и вирусами, и нагрузками, и чем угодно другим. Поэтому подходя к зеркалу каждое утро, говорите ему: «большое спасибо». Говорите ему, какое оно прекрасное, надёжное, красивое, и с хорошим настроением идите в свой день.
Камень года – авантюрин «золотой песок». Он усилит ваши положительные качества, артистизм и чувство юмора.
Девы
Вы способны сохранять уверенность в себе, работоспособность даже под огнем критики. Ваша самоуверенность и крепость духа будет подталкивать других спрашивать у вас совета, ведь вы умеете мыслить масштабно. Это усилит уважение к вам и ваш авторитет.
Умение оперировать финансами, предвидеть как будут развиваться события на финансовом рынке, поможет держать материальный уровень на высоте.
Особенно успешными в доходах будут люди, работающие в сфере творческих специальностей, или те, кто подходит к своей работе с огоньком и творчески. Если вам захочется изучить работу на бирже, делать ставки, то вы можете в этом преуспеть. Также довольно эффективной с финансовой точки зрения будет деятельность, связанная с детьми: работа в центрах по интересам, уход, работа в детском саду, спортивная деятельность, досуг, обучение.
Красивая речь, мягкий и мелодичный голос, любовь к поэзии, личное обаяние станут залогом того, что на вас обратит внимание милый и приятный для вас человек. Разговаривая поначалу на общие темы, об искусстве или науке, вы медленно станете сближаться и однажды почувствуете душевную любовную связь.
Чтобы сохранить собственное здоровье, вам полезно содействовать каким-либо образом укреплению здоровья других людей.
Камень года – унакит - «жизненная сила». Блокирует любые попытки нанести вам вред.
Весы
У вас есть все для того, чтобы заняться благоустройством собственного жилища, своего дома, который, как говорят англичане, «является крепостью для каждого человека». В этом году особенно актуально навести порядок, создать интерьер и атмосферу в своем доме, в своей семье, о котором вы мечтали. Уютный дом станет залогом того, что все остальные дела у вас пойдут легко и успешно. Выходя из своего прекрасного жилища в свой рабочий день, вы будете питаться этой энергией и выполнять все свои дела с наилучшим результатом.
Лучший способ заработать хорошие деньги для вас – бизнес. Если вы склонны к работе в области строительства, разработки недр, работы с ювелирным делом, то вас ждет успех. Результативной будет деятельность, связанная со спортом, культурой, пропагандой здорового образа жизни. Хорошие доходы могут получить также и те, кто работает на транспорте или в логистической фирме.
Возможно, вы испытываете скуку или застой в своей личной жизни. Вам захочется чего-то необычного, яркого, нестандартного. Тем более, что прошлый год был связаны с определенными ограничениями. Поездки, походы экскурсии и мероприятия проводить было сложно. В 2022 году у вас такая возможность появится. Вы обязательно придумаете приключение, которое сможете совершить вместе со своим любимым человеком, чтобы раскрасить в яркие цвета ваши отношения и укрепить любовь. Для этого не обязательно ехать за 1000 километров. Вы все это можно сделать у себя дома. Просто включите свою фантазию.
Для того чтобы оставаться здоровым в течение года, вам, наоборот, нужно избавиться от фантазий. Полезно быть дисциплинированным, внимательным и бережным по отношению к самому себе. Ухудшить здоровье может перегрузка нервной системы из-за стрессов, страхов или переживаний. Найдите для себя способ успокоить и подлечить нервы.
Камень года – розовый кварц. Способствует сохранять спокойствие и внутреннее равновесие. Помогает в общении с противоположным полом.
Скорпионы
2022 год для вас можно назвать годом большой любви. Это не только новая любовь, которую вы обязательно встретите. Это и любовь к своим близким, и любовь к своей профессии, и любовь к своему делу, особенно к своему хобби. Если у вас есть увлечение, которое постоянно вас волнует, поднимает уровень эмоций, то звезды советуют отдать этому хобби больше времени. Эффект будет великолепный. Вы также можете на этом заработать, обрести уважение и признание окружающих.
В этот год с вами могут происходить счастливые и чудесные события, и вы реально можете почувствовать себя баловнем судьбы.
Увеличить свои доходы вы сможете во второй половине города. Особенно если планируете получать доход от своего хобби. В первой половине города, возможно, вам потребуется определенная сумма, которую вы не планировали потратить, но придется отдать ее на нужды ваших детей в связи с их обучением или жизненными обстоятельствами.
Возможно, в прошлом вы испытали разочарование в любви, и с тех пор не очень готовы верить противоположному полу. Может казаться, что за каждым словом, за каждым обещаниям вашего спутника скрывается подвох. Эти страхи не так легко будет удалить из вашего сердца. Хорошая качественная литература или лекция известных уважаемых психологов обязательно помогут преодолеть эти страхи.
Не отказывайтесь участвовать в тех мероприятиях, на которые вас приглашают. Ведь именно там вы сможете встретить человека, к которому снова появится доверие, а из этого доверия вырастет привязанность, а из привязанности может вырасти очень большая любовь.
Считается, что у представителей вашего знака наиболее уязвимая часть тела – это органы малого таза. В этом году именно эта часть тела может потребовать вашего внимания. Поэтому меры профилактики и бережное отношение к себе, своевременный врачебный осмотр был бы очень полезен
Любимый камень Скорпионов – гематит - отразит любое нападение, поддержит здоровье на хорошем уровне.
Стрельцы
Вам предстоит год, когда у вас может возникнуть такое ощущение, что ваша жизнь двигается не в будущее, а словно откатывается далеко в прошлое. Могут проявиться люди, с которыми вы общались очень давно. Не каждая такая встреча может быть для вас желанной и приятной. Словно от вас требуют решений, поступков, слов, которые вы должны были произнести и совершить тогда, в прошлом.
Перенесите свои усилия, центр своего внимания в область зарабатывания денег. Там вас ждут очевидные успехи - как в профессии, так и в бизнесе. Отдавая себя работе, вы сможете повысить свои заработки, увеличивать свое благосостояние.
Не упрекайте себя, если вдруг ваше сердце наполнится любовью одновременно к двум людям. Такое иногда случается. Бывает трудно выбрать, кто ближе, кого любишь больше? Словно сердце готово разорваться пополам. Не требуйте от себя самопожертвования. И не торопитесь делать выбор. Дайте вашей душе самой разобраться. В конце концов она подскажет вам с кем двигаться дальше по жизни.
Заразиться вирусной инфекцией вы с большей вероятностью можете от своего партнера, супруга или супруги. Поэтому профилактика вашего собственного здоровья будет заключаться в том, чтобы беречь жену, мужа, следить за тем, чтобы он или она избегали нежелательных контактов, заботились о своем здоровье.
Камень года – бирюза. Она наполнит вас мягкой светлой энергией, поможет в исцелении от болезней и сохранении любви.
Козероги
У вас поистине лучший год за последние несколько лет. Ваш знак будет обласкан звездами и судьбой в течение всего года. У вас будет много энергии, прекрасное настроение, все ваши дела будут совершаться легко и быстро. Стоит только принять решение, сказать себе: «я достигну такой-то цели, у меня будет любовь, у меня будет счастье, семья, у меня будет благополучие», и звезды, словно услышав вас, помогут вам задуманное осуществить.
На такой прекрасной энергетической звездной волне вам очень полезно заняться повышением своего финансового материального уровня, своего денежного благополучия. Звезды советуют иметь несколько источников доходов. При этом постарайтесь не слишком афишировать свои идеи, стартапы и темы. Для вас актуальна истина: деньги любят тишину. Вы также можете найти надежных соратников, единомышленников, партнёров, которые будут вместе с вами работать в ваших проектах.
Деньги понадобятся тем, кто хочет радовать и баловать своего любимого человека. Появится желание подарить ему весь мир, делать дорогие сюрпризы, организовывать отдых, поездки и всевозможные развлечения. Если вы ещё не встретили свою вторую половинку, то специально для этого вам ничего делать не нужно. Занимаясь своим бизнесом или своей работой, общаясь с клиентами, вы обязательно его встретите во время своей профессиональной деятельности. Это будет удивительный особенный человек. При всей своей рациональности и трезвом взгляде на жизнь у него будет тонкий вкус и чувство прекрасного.
При всей успешности этого года о здоровье забывать не стоит. В условиях пандемии полезно защищать себя от вирусов, не пренебрегать малейшими симптомами, мгновенно начинать их лечить.
Камень года – красная яшма. Её защитная сила так велика, что может избавить владельца и от собственных негативных эмоций.
Водолеи
В течение всего 2022 года по вашему знаку уверенно и по-хозяйски движется Сатурн. Эту планету считают довольно строгой. Она любит придержать, сэкономить, ограничить и охладить пыл. Планируя год, вам стоит проанализировать риски, иметь запасные варианты развития событий.
Спасительным в трудных ситуациях будет личное обаяние, духовная проницательность, талант лидера, руководителя, творческая сила.
Чтобы сохранить свой финансовый уровень, звезды советуют держаться подальше от личностей, обещающих быстрый и большой доход, от финансовых пирамид, сомнительных проектов. Есть опасность, что вы, включаясь в заманчивую схему слишком эмоционально, потеряете бдительность, значит, и деньги. При этом есть аспекты, которые позаботятся о ваших ежедневных доходах, сохраняя финансовый уровень прошлого года.
Ваше сердце открыто любви. Но в 2022 году любовь решит испытать на верность, преданность и постоянство ваших возлюбленных. Придется постараться понять, любит ли вас по-настоящему ваш человек или отношения с вами для него всего лишь развлечение.
На состояние здоровья в этом году также влияет Сатурн. Он ухудшает состояние костно-мышечной системы, делает тело слабее. Поэтому регулярная и продуманная физическая активность может стать хорошей профилактикой радикулитов и прочих неприятностей со спиной и суставами.
Камень года – содалит. Обладает такой магической силой, что способен вылечить затяжные болезни, а также развить в себе сверх способности.
Рыбы
Вас звезды наделят мощным стремлением к изменению мира, своей жизни и жизни общества. Вам будут близки идеи реформирования экономики, внедрения новых принципов деятельности человека. Эту неукротимую силу вы будете направлять не только в общественную деятельность, но и внутрь своей семьи, что станет причиной разногласий и конфронтации. Не будьте слишком напористы, чтобы ваша принципиальность не переросла в упрямство.
Вам было бы полезно сформировать некий неприкосновенный денежный фонд, который создаст для вас основу для внутренней уверенности. а при необходимости поможет пережить моменты финансового дефицита.
Бизнесмены задумаются о привлечении в своё дело новых партнеров. Делайте это с осторожностью.
Прекрасно, когда любовь взаимна. С вами может случиться ситуация, когда вы не готовы или не хотите ответить на чувства другого человека. Особенно если это ваш начальник или руководитель на предприятии, где вы работаете. Вам понадобится мужество и честность, чтобы противостоять его напору. Сами вы можете влюбиться в человека, живущего в другой стране или городе. Но, как известно, расстояния для любви не помеха. Ваша любовь способна совершить чудеса. Вы сможете преодолеть любые препятствия и насладиться отношениями, взаимностью, нежностью и любовью.
Хорошее настроение обеспечит вам и крепкое здоровье. Звезды позаботятся, чтобы вопросы самочувствия не отвлекали вас от дел, семьи и отдыха.
Камень года – авантюрин «каирская ночь» – защитит от нападок темных сил и злых людей. Придаст обаяние и блеск, сделает притягательным для противоположного пола.