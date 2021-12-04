Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака

Дева

В домашней жизни вас ожидает непростой этап. Но четких очертаний будущего перед вами пока не возникнет. Вам лишь удастся хладнокровно и отстраненно оценить ситуацию. Вы без иллюзий увидите как имеющиеся общие тенденции, так и некоторые результаты своей собственной работы, положительные и отрицательные. Не начинайте новых действий. Воздержитесь также от высказывания вслух своих личных решений, от подписания документов, связанных с недвижимостью, если в этих поступках нет прямой необходимости. Завершайте несложные бытовые дела, выполняйте обязательства перед коллективом.

Весы

Постарайтесь довести до логического завершения свои личные дела, любовные связи. В особенности это касается Весов, рожденных в середине октября. Они получают возможность избавиться от иллюзий и напрасных надежд в своих увлечениях, не делая из этого трагедию. Дружеский тон смягчит неприятные выводы, поможет не испортить отношения с дорогими людьми. По-настоящему крепкие, близкие связи могут внешне зайти в тупик, но на самом деле всего лишь настало время перевести их на следующий уровень. День располагает к расслаблению, отдыху, занятиям любимым делом, неделовому общению.

Скорпион

Попробуйте временно снизить личную активность, умерить аппетиты, отложить решительные действия в новом направлении. Вам показано домашнее уединение, либо общение с близким окружением, приятным и ненавязчивым. В целом, мнение друзей и членов семьи не будет оказывать большого влияния на ваши намерения, а помощь, которую они вам обещали в ваших инициативах и планах, может чуть запоздать. Скорпионы, рожденные в середине ноября, испытают большое удовольствие от встречи с симпатичными им людьми (например, с кем-то из сослуживцев), от переговоров с ними или совместной короткой поездки.

Стрелец

В осуществлении своих инициатив вы должны действовать в основном самостоятельно. Зато, несмотря на всю вашу самоуверенность и напор, можете не опасаться, что невзначай перейдете дорогу кому-то из окружающих. Кардинальных решений и суждений выносить не рекомендуется. Вы можете пока не получить ответов на конкретные четкие вопросы, в этом случае ограничивайтесь общим обзором интересующего вас предмета. Если вы затянули встречу с кем-то из друзей, то сегодня можете обнаружить, что опоздали, и теперь вам придется ждать следущей возможности увидеться или переговорить о делах по телефону.

Козерог

В течение дня вы почувствуете, что теряете интерес к обновлению своей финансовой ситуации. Вы предпочтете оставить все как есть: смириться с неизбежным и порадоваться достигнутому. День вряд ли будет насыщен событиями. В целом он располагает к отдыху, ослаблению внимания. Но для Козерогов, рожденных в середине января, он может стать довольно удачным. Если им и не удастся распространить свое обаяние на большое количество народа, то они сумеют утешиться тем, что полностью довольны сами собой, а также отношениями с детьми, ходом любовных дел, результатами отдыха или творчества.

Водолей

Отвлекитесь на время от коллективных проектов и связанных с ними забот, предпочтите им обычные домашние дела и повседневные обязанности. Розданные вами обещания могут и подождать. К тому же, активная работа в новом направлении вряд ли даст существенные плоды. Обратите внимание на собственные проблемы. Одновременно вы сумеете взглянуть под другим углом на просьбы и обещания своих друзей, или на дела, в которые они вас втянули. Вы сможете сделать это беспристрастно и хладнокровно, так как иллюзорные, размытые представления уже не будут сильно искажать картину реальности.

Рыбы