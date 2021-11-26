ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! ⟩ Осторожно: посылочные автоматы оказались рассадником заразы и болезней

Недавно проведенное в Вильнюсе исследование показало, что такое же количество микробов обитает и на посылочных автоматах, особенно на их экранах.

В рамках исследования были проанализированы 11 посылочных автоматов, расположенных в разных частях литовской столицы. Ученый Центра биологических наук Вильнюсского университета доктор Рената Гудюкайте, вынесла вердикт: согласно исследованию, микробиологическое заражение (плесень, бактерии и, предположительно, вирусы) присуще большинству посылочных автоматов, к которым прикасаются люди: «Уровень заражения зависит от местоположения – как и предполагалось, наиболее высокая концентрация микроорганизмов была зафиксирована там, где проходит наибольшее количество людей. Проще говоря, чем крупнее место, тем больше людей пользуются там посылочными автоматами и оставляют на них больше следов».

Для точной идентификации выявленных в исследуемой среде микроорганизмов и оценки их риска для здоровья человека необходимы дальнейшие исследования молекулярной таксономии и молекулярной биологии, но для обеспечения чистоты и безопасности необходимо выделить время и ресурсы для дезинфекции экранов посылочных автоматов, как поверхности, которой люди касаются наиболее часто.