ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! ⟩ Осторожно: посылочные автоматы оказались рассадником заразы и болезней

Недавно проведенное в Вильнюсе исследование показало, что такое же количество микробов обитает и на посылочных автоматах, особенно на их экранах.
В рамках исследования были проанализированы 11 посылочных автоматов, расположенных в разных частях литовской столицы. Ученый Центра биологических наук Вильнюсского университета доктор Рената Гудюкайте, вынесла вердикт: согласно исследованию, микробиологическое заражение (плесень, бактерии и, предположительно, вирусы) присуще большинству посылочных автоматов, к которым прикасаются люди: «Уровень заражения зависит от местоположения – как и предполагалось, наиболее высокая концентрация микроорганизмов была зафиксирована там, где проходит наибольшее количество людей. Проще говоря, чем крупнее место, тем больше людей пользуются там посылочными автоматами и оставляют на них больше следов».
Для точной идентификации выявленных в исследуемой среде микроорганизмов и оценки их риска для здоровья человека необходимы дальнейшие исследования молекулярной таксономии и молекулярной биологии, но для обеспечения чистоты и безопасности необходимо выделить время и ресурсы для дезинфекции экранов посылочных автоматов, как поверхности, которой люди касаются наиболее часто.
При использовании посылочных автоматов действуют те же правила, что и в других общественных местах – рекомендуется носить одноразовые перчатки, дезинфицировать руки и, по возможности, экран самого посылочного автомата. После отправки или получения посылки также рекомендуется тщательно вымыть руки с мылом и не прикасаться к лицу или участкам кожи с небольшими ранками для предотвращения попадания в организм вредных микроорганизмов. Но все ли делают это?