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фото ⟩ Завидуйте молча: звездный фотограф Ардо Кальювеэ отдыхает с невестой на сказочном Занзибаре

Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов ФОТО: Babulja

Фотограф Ардо Кальювеэ сбежал со своей невестой от холодов и простуды на Занзибар.
 

«Давайте посмотрим, насколько сильно изменился Занзибар за пять лет», - написал Ардо в Instragram. «Уже после первого дня можно сказать, что многое изменилось и только в лучшую сторону. В любом случае, вернуться сюда очень здорово», - сказал он.

Также Ардо и его невеста Неле покупались вместе с черепахами и даже кокормили их.

«Супер находка с Занзибара: пещера с прозрачной, но прохладной водой - это незабываемые впечатления», - поделился Ардо на фотографии, отметив пещеру Куза.

Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов обручились в 2013 году.

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