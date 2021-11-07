НЕ ТОЛЬКО ЙОВОВИЧ ⟩ Ты не поверишь: звезды Голливуда с русскими корнями

Многие русские девушки и парни мечтали бы оказаться на месте звезд Голливуда. Эти люди кажутся небожителями, кумирами, уровня которых едва ли можно достигнуть. И это… большое заблуждение!

5-tv.ru рассказывает, кому из обладателей русских корней улыбнулась удача за границей и как ловко они скрывали свое происхождение долгие годы.

Стивен Спилберг и Натали Портман

Стивен Спилберг — один из самых успешных кинорежиссеров всех времен и народов. Американцы по праву гордятся его проектами. При этом мало кто знает, что гений Голливуда отчасти русский человек.

Стивен Спилберг ФОТО: MARK RALSTON/AFP

Оказывается, он дальний родственник поэта Бориса Пастернака: муж сестры режиссера — кровная родня русскому творцу. Также в Российской Империи родились оба деда Спилберга.

Звезда фильмов «Леон» и «Черный лебедь» Натали Портман вообще родилась в Израиле. Но родители ее не местные жители, а эмигрировавшие уроженцы столицы Молдавии, которая раньше входила в состав СССР. Семья перебралась в США в далеком 1984 году. Тогда будущей кинодиве было всего три года.

Натали Портман ФОТО: Sacnpix

Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон

Кумира миллионов Лео ди Каприо тоже можно назвать русским. Его бабушка — простая женщина по имени Елена Степановна Смирнова. В свое время родители увезли ее из России в Германию. Там она нашла жениха-коммерсанта и родила наследницу. Подросшая особа эмигрировала в США, где нашла свою вторую половинку — так и появился на свет великий актер.

Леонардо Ди Каприо ФОТО: Insidefoto/imago images / Insidefoto

А знаменитая модель и актриса Памела Андерсон хоть и родилась в Канаде, является правнучкой русской женщины. Давным-давно родственница звезды Голливуда покинула родину ради Голландии. Затем — рванула в Канаду, где и начала жизнь «с чистого листа».

Памела Андерсон ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Сильвестр Сталлоне и Милла Йовович

В свое время у американского актера Сильвестра Сталлоне не было отбоя от поклонниц — его обожали и в США, и за рубежом: красивый, статный мужчина! А все почему? Русские корни! Знаменитый Рэмбо — правнук женщины по имени Роза Рабинович.

Сильвестер Сталлоне ФОТО: Billy Bennight/ADM/Capital PictuBilly Bennight/ADM/Capital Pictures/BB/ADM/Capital Pictures

Конечно, звучит немного фантазийно, но в общем-то Сталлоне мог быть обыкновенным одесским мужчиной…

…и прогуливаться по одним улочкам с Миллой Йовович, если бы оба не жили в США. Звезда Голливуда родилась в украинском Киеве, когда царил СССР. Папа селебрити — рядовой доктор из Югославии, а мама — актриса.

Милла Йовович ФОТО: Lyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/CaLyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/Capital Pictures/LB/IS/MPI/Capital Pictures

Харрисон Форд и Хелен Миррен

Мало кто знает, но звезда «Индианы Джонс» Харрисон Форд также отчасти является русским. Его бабушка по материнской линии — Анна Лифшуц. Эта женщина происходила из еврейской семьи, которая проживала в Белоруссии. В 1907 году ей и родным пришлось уехать в Америку. Эмигрантка родила за океаном дочь Дору. Та повстречала выходца из Ирландии — рекламщика Кристофера Форда — и подарила миру гениального сына.

Харрисон Форд ФОТО: Shutterstock

Не менее интересные судьбы были у родственников голливудской дивы Хелен Миррен. Ее реальное имя — Елена Миронова. Она — дочь эмигрировавшего в Лондон русского мужчины Василия Миронова и коренной англичанки Кэтлин Роджерс.

Хелен Миррен ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/LAURENT LAURENT VU/SIPA

Николь Шерзингер и Вайнона Райдер

Звезду американской поп-сцены, солистку группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер многие знают только по «укороченному» имени. Полное же звучит вполне себе по-русски — Николь Прасковья Эликолани Вэлиенте. В роду артистки действительно есть русские люди. Например, бабушка, которая в молодости эмигрировала на Гавайи.

Николь Шерзингер ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

С именем голливудской актрисы Вайноны Райдер когда-то тоже произошли преобразования. Ее реальные данные — Вайнона Лаура Хоровитц. А если еще лучше изучить биографию дивы, становится понятно, что фамилия ее совершенно обыкновенная — Томчина. А все потому, что папа талантливой леди является потомком еврейских эмигрантов из Российской империи.

Вайнона Райдер. ФОТО: Кадр из сериала

Наталья Водянова и Ирина Шейк

Супермоделей Наталью Водянову и Ирину Шейк многие тоже ошибочно считают звездами Голливуда. Да, они работают за границей, но имеют вполне себе русские корни.

Наталья Водянова ФОТО: JB Autissier / Panoramic/imago images / PanoramiC

Первая родилась в Нижнем Новгороде и лишь благодаря скауту из агентства получила свою первую работу в Париже. Вторая появилась на свет в Челябинской области и смогла поехать в США, выиграв конкурс красоты в родом крае, напоминает PEOPLETALK.