ВИДЕО ⟩ Сергей Зверев стал жертвой буллинга в торговом центре

Российский шоумен Сергей Зверев стал жертвой буллинга в общественном месте. Хулиганы узнали звезду в толпе и стали преследовать, причем весь процесс они снимали на видео.

Ролик с издевательствами над Зверевым появился в одном из Telegram-каналов. На кадрах видно, что группа молодых людей крупного телосложения преследует 58-летнего стилиста в торговом центре и громко смеется, отпуская неприличные шутки по поводу его внешнего вида.

Шоумен не постеснялся и решил дать отпор преследователям. «Зачем вы так некрасиво себя ведете? Это же некрасиво! Идет человек, вам не мешает. Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести», – обратился Сергей к хулиганам.

Однако те не приняли всерьез слова звезды и продолжили издевательски хохотать. Сергей решил скрыться, поскольку не мог больше слушать оскорбления в свой адрес. Сообщается, что в полицию он обращаться не стал.