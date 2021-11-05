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ВИДЕО ⟩ Сергей Зверев стал жертвой буллинга в торговом центре

Сергей Зверев ФОТО: Andrei Samsonov

Стилист Сергей Зверев стал объектом преследования и насмешек со стороны толпы южан. Инцидент произошел в одном из московских торговых центров. Звездный имиджмейкер попытался защититься, пишет Starhit.ru.

Российский шоумен Сергей Зверев стал жертвой буллинга в общественном месте. Хулиганы узнали звезду в толпе и стали преследовать, причем весь процесс они снимали на видео.

Ролик с издевательствами над Зверевым появился в одном из Telegram-каналов. На кадрах видно, что группа молодых людей крупного телосложения преследует 58-летнего стилиста в торговом центре и громко смеется, отпуская неприличные шутки по поводу его внешнего вида.

Шоумен не постеснялся и решил дать отпор преследователям. «Зачем вы так некрасиво себя ведете? Это же некрасиво! Идет человек, вам не мешает. Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести», – обратился Сергей к хулиганам.

Однако те не приняли всерьез слова звезды и продолжили издевательски хохотать. Сергей решил скрыться, поскольку не мог больше слушать оскорбления в свой адрес. Сообщается, что в полицию он обращаться не стал.

Напомним, сегодня Зверев нечасто мелькает в прессе и на телевидении. В ноябре прошлого года в своем Instagram-аккаунте стилист рассказал, что устал от шоу-бизнеса и намерен начать политическую карьеру. Так, король гламура теперь борется за сохранение живой природы. Шоумен отмечает, что ему поступает множество предложений стать депутатом Государственной думы от Бурятии.

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