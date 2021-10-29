НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ 24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка от мужа-миллионера
В планах семьи не менее 100 биологических детей, пишет Topnews.
В планах семьи не менее 100 биологических детей, пишет Topnews.
Пара познакомилась на отдыхе в солнечном Батуми и, по словам Кристины, это была любовь с первого взгляда. Однако, несмотря на наличии у Галипа детей от первого брака и дочери Кристины от предыдущих отношений, чадолюбивая пара решила завести много совместных детей как можно скорее.
Трезво рассчитав физические возможности жены, миллионер решил прибегнуть к услугам суррогатных матерей. Ведь даже рожая ежегодно, Кристина не смогла бы полностью удовлетворить требования мужа.
Каждая беременность обошлась Галипу в 10 тысяч долларов, но богач не жалеет о потраченном: он может позволить себе такие траты. Семья живет в трехэтажном особняке и имеет штат из 16 нянек. При этом Кристина проводит свои дни как обычная многодетная мать.
По словам женщины, в планах семьи иметь не менее 105 биологических детей.