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ВИДЕО ⟩ Водители внедорожников устроили опасные гонки на улицах Пыхья-Таллинна

Пешехода спасла его же внимательность ФОТО: Kuvatõmmis

Водители внедорожников опасным образом попытались поставить друг друга на место на таллиннской улице Каларанна. Без внимания не остались пешеходный переход, встречная полоса и прохожий.

На видео, опубликованном в Facebook-сообществе Ez-Дуны во вторник, был зафиксирован пугающий инцидент, в ходе которого соперничество водителей создало опасную ситуацию. А именно, водитель Volvo сильно разогнался и обогнал автомобиль с видеорегистратором, который в тот момент ехал со скоростью 40 км/ч.

Около Ноблесснера перед носом у гонщика выехал еще один внедорожник Audi. Когда водитель Volvo обогнать его по встречной полосе, соперник этого не допустил.

Оба внедорожника проигнорировали как сплошные линии, так и направление полос движения. Вероятно водители даже не заметили, что в это время один пешеход пересекал зебру.

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Posted by Serz Sem on Teisipäev, 19. Oktoober 2021

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