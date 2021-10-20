ВИДЕО ⟩ Водители внедорожников устроили опасные гонки на улицах Пыхья-Таллинна

На видео, опубликованном в Facebook-сообществе Ez-Дуны во вторник, был зафиксирован пугающий инцидент, в ходе которого соперничество водителей создало опасную ситуацию. А именно, водитель Volvo сильно разогнался и обогнал автомобиль с видеорегистратором, который в тот момент ехал со скоростью 40 км/ч.

Около Ноблесснера перед носом у гонщика выехал еще один внедорожник Audi. Когда водитель Volvo обогнать его по встречной полосе, соперник этого не допустил.

Оба внедорожника проигнорировали как сплошные линии, так и направление полос движения. Вероятно водители даже не заметили, что в это время один пешеход пересекал зебру.

Когда купил себе ауди 50 tdi и решил что стал хозяином жизни и дорог, но с вольво водами шутки и игры не проходят Posted by Serz Sem on Teisipäev, 19. Oktoober 2021



