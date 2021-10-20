ВИДЕО ⟩ Водители внедорожников устроили опасные гонки на улицах Пыхья-Таллинна

На видео, опубликованном в Facebook-сообществе Ez-Дуны во вторник, был зафиксирован пугающий инцидент, в ходе которого соперничество водителей создало опасную ситуацию. А именно, водитель Volvo сильно разогнался и обогнал автомобиль с видеорегистратором, который в тот момент ехал со скоростью 40 км/ч.
Около Ноблесснера перед носом у гонщика выехал еще один внедорожник Audi. Когда водитель Volvo обогнать его по встречной полосе, соперник этого не допустил.
Оба внедорожника проигнорировали как сплошные линии, так и направление полос движения. Вероятно водители даже не заметили, что в это время один пешеход пересекал зебру.