Шеф-повар ресторана Kukin: готовить можно научить любого, а дисциплине — не каждого

«В профессии повара самое главное — дисциплина. Это сказал известный французский шеф Ален Дюкасс, и я с ним согласен, — считает шеф-повар ресторана Kukin Константин Суржиков. — Ведь готовить можно научить любого, а дисциплине — не каждого. Это тяжелый труд, на кухне есть острые предметы, также там бывает жарко. Если кто-то не придет на работу, все может пойти, не как надо».

Интересно, а наши повара ругаются матом на кухне также, как герои популярных фильмов, сериалов и реалити-шоу? «Сейчас уже нет. Когда я начинал, хотел быть «крутым» поваром, но на самом деле облик современного повара очень изменился. Сейчас такого не должно быть. Если посмотреть на лучшие рестораны со звездами Мишлен, там все добрые и спокойные. Ругаться матом — это уже в прошлом».

А есть ли блюда, которые не нравится готовить? «Такого не бывает, есть какие-то ингредиенты, которые не любишь подготавливать. Я, например, очень много подготавливал омаров или чистил спаржу. Весной, когда идет сезон спаржи, ее чистка занимает очень много времени. Как-то я приготавливал одно и то же блюдо тысячи раз, потому что оно нравилось клиентам, и его не разрешали снимать с меню. По сотни раз приходилось за день готовить...»

А как же оценить, удалось ли блюдо или нет? «Попробовать. Как правило, пробовать только на себе — это плохая идея. Сначала пробую сам, потом даю су-шефам, потом руководителю ресторана. Если блюдо попадает в меню, мы, конечно, ждем отзывов от клиентов».

Сегодняшний День повара Константин проведет в университете, где он учится управлению бизнесом и, конечно же, на работе.



