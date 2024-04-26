ВОЛНА КРЕАТИВА На пароме Baltic Queen таллиннцы и не только блеснули красотой и талантами

Международный фестиваль Balt Prix объединяет конкурсы различных талантов. В нем принимают участие как танцоры, вокалисты, дизайнеры, модельные агентства, так и желающие блеснуть красотой на конкурсе принцесс. А демонстрируют свои номера, как дети и подростки, так и взрослые.

Зажигательные номера шли в режиме нон-стоп. Фото: BALT PRIX

Самое интересное, что каждый год на фестивале появляется новая номинация. В этом году в рамках фестиваля прошла, например, конференция «Интеграция через культуру». Впрочем, уже сами по себе выступления участников - это интеграционный процесс. На праздничном десятом Balt Prix выступали эстонские коллективы из Раквере, Таллинна и Тарту, а русскоговорящие участники из Ида-Вирумаа исполняли песни на эстонском языке и танцевали эстонские народные танцы.

Фестиваль Balt Prix на волнах балтийского моря. Фото: BALT PRIX

Участники из других стран - Латвии, Литвы, Швеции и Финляндии, тоже были рады встречи друг с другом и обменивались опытом в мастерстве, делясь радостными эмоциями и небольшими памятными подарочками.

«В этом году мы отмечаем 10 лет нашего фестиваля, - говорит организатор Balt Prix Диана Верман. – Каждый год мы проводим два фестиваля весной и осенью, и лишь в ковидные года нам пришлось проводить один фестиваль на суше, в Таллинне. Поэтому фестиваль по счету не 20-й а 17-й».

Диана Верман отмечает, что в само название Balt Prix заложены радость и успех.

«В переводе это означает Балтийский Приз. А само участие в Balt Prix - это и есть Приз для всех участников, родителей, руководителей, членов жюри и всех, кто отправляется с нами в маленькое приключение на три дня», - объясняет Диана Верман.

Сценка из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» покорила жюри и вызвала восторг у пассажиров парома. Фото: BALT PRIX

Оценивание участников проходило по десятибалльной системе. В этом году профессиональное жюри приняло решение ниже 5 баллов оценки не выставлять, ведь подготовка участников была на высшем уровне.

В состав жюри вошли: хореограф, постановщик, организатор «Миссис Эстония» Тийна Янсон, журналист Postimees, руководитель портала Limon.ee Светлана Карабут, хореограф Нина Гец, оперная певица Мария Веретенина, хореограф Дмитрий Харченко, председатель международных конкурсов красоты Елена Зваунс, хореограф, победительница конкурса красоты 2020 Аннета Кемпа и другие общественные деятели.

Balt Prix 2024 собрал на круизном лайнере Таллинн-Стокгольм различные таланты. Фото: BALT PRIX

Организаторы обещают, что яркое празднование десятилетия фестиваля еще в самом разгаре, и осенний 18-й Balt Prix будет не менее ярким и праздничным. «Сюрпризы еще впереди!» - заверила Диана Верман.