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Легендарная группа Pet Shop Boys вновь выступят в Эстонии!

Крис Лоу (слева) и Нил Теннант, или дуэт Pet Shop Boys 2 мая выступят с концертом в Таллинне. ФОТО: Репро

Всеми любимые Pet Shop Boys снова выступят перед эстонской публикой летом 2022 года!

Билеты на тур «DREAMWORLD - THE GREATEST HITS LIVE» поступят в продажу в Piletilevi в эту пятницу, 22 октября, в 10:00. Это первый тур, где будут исполнены лучшие хиты Pet Shop Boys за всю историю существования группы.

Pet Shop Boys (Нил Теннант и Крис Лоу), являются самым успешным дуэтом в истории музыки Великобритании, и занимают образцовые места в хит-парадах.

Газета The Independent сообщила о последнем мировом турне Pet Shop Boys, что «их карьера показала, что поп-музыка и искусство могут не только сосуществовать, но и превосходить высшие музыкальные формы». Daily Telegraph сообщила, что, как и их последний тур, «шоу включает в себя высокую культуру, клубную культуру, театр, кино, политическую сатиру и потрясающее лазерное шоу».

На концертах в Эстонии они также всегда умели удивить публику эффектными костюмами и сценическим зрелищем. Нам остается только ждать, чтобы увидеть, что они приготовили на этот раз.

Мероприятие концерта в Facebook можно найти ЗДЕСЬ!

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