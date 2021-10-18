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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сравнивает с Лободой? Тилля Линдеманна застукали в гримерке Мари Краймбрери с цветами

Тилль Линдеманн ФОТО: Youtube

Судя по всему, у солиста Rammstein новая фаворитка в российском шоу-бизнесе. Стоило Светлане Лободе переехать жить на Кипр, как Линдеманн уже «запал» на другую, пишет Стархит.

Солист группы Rammstein много времени проводит в Москве. Пару дней назад «СтарХит» неожиданно столкнулся с лидером Rammstein за кулисами акустического концерта Мари Краймбрери — тот с огромным букетом цветов направлялся в гримерку 29-летней певицы.

Пробыв там около 10 минут, Тилль в компании друзей проследовал в зал, где разместился за столиком в вип-зоне на втором этаже. Линдеманн внимательно наблюдал за выступлением исполнительницы и оживленно обсуждал некоторые эпизоды шоу с товарищами.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

Что это — дружеский визит, намек на дуэт или нечто большее, остается только гадать. Ранее же музыкант часто посещал концерты Светланы Лободы: звездам приписывали роман, а также шептались, что артистка родила от него младшую дочь Еву. Правда, слухи не нашли подтверждения.

Но рокера определенно привлекают известные российские блондинки. Правда, в случае с Краймбрери он наверняка был удивлен — на сцене певица появилась с новым цветом волос.

Перца ситуации добавляет и тот факт, что в прошлом году между Мари и Светланой случился небольшой конфликт. На премии «Золотой граммофон» они не поделили… ванну. Точнее даже не так: узнав, что Краймбрери использует этот предмет в своем номере и выходит на сцену раньше, Лобода покинула концертную площадку. Надеемся, что на внимание бывшего к конкурентке Светлана отреагирует не так категорично.


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