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ФАНТАСТИКА! ⟩ Фото: как 72-летняя Пугачева выглядит с ультрамодной стрижкой пикси

Алла Пугачева ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Все взгляды присутствующих на детской вечеринке по случаю дня рождения дочери композитора Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой были обращены не на именинницу - малышку Веронику, а скорее всего на звездную гостью. Дело в том, что Алла Пугачева пришла на праздник с новой прической, пишет teleprogramma.pro.

Примадонна просто обожает экспериментировать с имиджем, примеряя парики: то певица сделает пышный начес, то мелкие кудри, то прямые «отутюженные» локоны. А на этот раз артистка сделала ставку на ультрамодную стрижку пикси и платиновый блонд. В таком образе с пышной шевелюрой волос, едва прикрывающих ушки, Аллу Борисовну еще не видели.

«С такой прической стала еще моложе», «Наша Аллуся и вдруг блондинка! Вау, шикарно», «Паричок сидит как влитой! Стрижка пикси - это тренд, выглядит очень молодо и свежо», «Алла любит носить парики, то начес сделает, то такая короткая стрижка! Зато какое разнообразие», «Не узнать! Где тут АБ?? Вообще другой человек», «Скулы как у молоденькой девушки, словно высечены из мрамора! На лице ни морщинки», «Ну крутая такая бабуля! Моложавая и стройная», «Короткая стрижка - это просто улет! Фантастика», «Шикарно! Очень молодо», - пишут фолловеры.


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