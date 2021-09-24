Родственникам скончавшихся в доме призрения не сообщили о вспышке коронавируса

Тетя пробыла в больнице всего несколько дней, прежде чем ее глаза закрылись в последний раз. «Она была такой сильной и крепкой женщиной, мы не могли подумать, что ситуация может так быстро измениться», – объясняет Прийт, который не смог попрощаться со своей тетей. Родственники тети были проинформированы о вспышке коронавирусной инфекции в доме престарелых Сетомаа только тогда, когда тетя уже была доставлена ​​в больницу в беспомощном состоянии.