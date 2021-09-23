РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! ⟩ MJYoungFest 2021 возвращается: кумиры молодежи снова едут в Таллинн!
В первую пятницу декабря в таллиннском клубе MJCLUB (Парда, 9) состоится долгожданный MJYoungFest 2021.
В первую пятницу декабря в таллиннском клубе MJCLUB (Парда, 9) состоится долгожданный MJYoungFest 2021.
На фестивале выступят кумиры молодежи: HABIB, Vlad Zotov, Джаро & Ханза и RAMIL'.
Двери мероприятия откроются в 18:00, а выступления артистов планируются с 19:00 до 22:30. Возрастное ограничение - 12+, дети младше могут пройти на мероприятие в сопровождении родителей.
NB! Организатор имеет право вносить небольшие корректировки в программу фестиваля!
Билеты можно купить ЗДЕСЬ!
ВНИМАНИЕ! Розыгыш билетов ниже: