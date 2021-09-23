ВИДЕО ⟩ Потасовка водителей двух грузовиков блокировала движение на Пярнуском шоссе

В группе EZ-дуны опубликовано видео, в котором зафиксирована потасовка между двумя водителями на Пярнуском шоссе. По неизвестной причине напряжение между двумя мужчинами было настолько высоким, что они остановили машины посреди дороги и стали выяснить отношения.

В ролике, снятом Эдуардом Сиймоном, можно увидеть, как один водитель подходит к другому и что-то ему говорит. Затем последний достает предмет, похожий на монтировку, и собирается пустить ее в ход.