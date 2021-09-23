ВИДЕО ⟩ Потасовка водителей двух грузовиков блокировала движение на Пярнуском шоссе
В среду на Пярнуском шоссе чуть было не подрались водители двух грузовиков. Спор мужчины хотели решать с помощью монтировок, пишет Elu24.
В среду на Пярнуском шоссе чуть было не подрались водители двух грузовиков. Спор мужчины хотели решать с помощью монтировок, пишет Elu24.
В группе EZ-дуны опубликовано видео, в котором зафиксирована потасовка между двумя водителями на Пярнуском шоссе. По неизвестной причине напряжение между двумя мужчинами было настолько высоким, что они остановили машины посреди дороги и стали выяснить отношения.
В ролике, снятом Эдуардом Сиймоном, можно увидеть, как один водитель подходит к другому и что-то ему говорит. Затем последний достает предмет, похожий на монтировку, и собирается пустить ее в ход.
Так же поступает и водитель первой машины. Последовали агрессивные ругательства, но, к счастью, никто не стал применять физическую силу. Движение остановилось на трехполосном участке дороги. Судя по маркировке, один из грузовиков был из Турции.