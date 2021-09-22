Ср, 22.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

СХОДИЛА К КОСМЕТОЛОГУ ⟩ Перекошено лицо: дочь Пригожина изуродовали в Москве

Даная Пригожина ФОТО: Инстаграм

34-летняя Даная Пригожина угодила в незавидную ситуацию. Более того, теперь от девушки требуют обещанной рекламы, но она намерена доказать свою правоту в суде, пишет eg.ru.

Дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина пережила нешуточный стресс после похода к косметологу. Желание обзавестись пухлыми губками привело к непредвиденным последствиям в виде перекошенного лица. Недобросовестный косметолог буквально изуродовала клиентку. Далее дама стала докучать девушке в надежде на обещанные хвалебные отзывы. Вот только Даная не намерена потакать сомнительному специалисту, захотевшему привлечь больше клиентов при помощи медийной персоны. «Договор был на бартер, услуга — реклама. К сожалению, губы испорчены, потому выезжать на нашей фамилии и трогать отца я не позволю. Никому и ничего не должна», — заявила уязвленная претензиями агрессивного косметолога Даная.

Девушка твердо решила отказаться от оговоренного бартера и теперь ей приходится мириться с жесткими нападками в свой адрес. Чтобы немного охладить пыл возмущенной дамы, Даная Пригожина всерьез задумалась об обращении в суд.

И хотя Даная, которая теперь тщательно скрывает лицо даже от собственных подписчиков, пытается защитить имя отца, совсем недавно из ее уст звучали совершенно иные заявления. В середине июля наследница во всеуслышание говорила о желании сменить фамилию из-за обиды на папу. По словам дочери продюсера, родитель наотрез отказался откликнуться на ее отчаянный призыв о помощи.
 
Незадолго до шокирующего заявления девушку вместе с матерью и бабушкой выселили из собственной квартиры. Впрочем, виновницей в этой истории стала как раз мать Данаи — первая супруга Иосифа Пригожина. Несколько лет назад дама заложила жилье, но в итоге не смогла справиться с возложенными на себя материальными обязательствами. Пригожин и по сей день не может понять, как его экс-благоверная умудрилась «профукать» то, на что ему пришлось зарабатывать годами.
НАВЕРХ
Back