СХОДИЛА К КОСМЕТОЛОГУ ⟩ Перекошено лицо: дочь Пригожина изуродовали в Москве
34-летняя Даная Пригожина угодила в незавидную ситуацию. Более того, теперь от девушки требуют обещанной рекламы, но она намерена доказать свою правоту в суде, пишет eg.ru.
34-летняя Даная Пригожина угодила в незавидную ситуацию. Более того, теперь от девушки требуют обещанной рекламы, но она намерена доказать свою правоту в суде, пишет eg.ru.
Дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина пережила нешуточный стресс после похода к косметологу. Желание обзавестись пухлыми губками привело к непредвиденным последствиям в виде перекошенного лица. Недобросовестный косметолог буквально изуродовала клиентку. Далее дама стала докучать девушке в надежде на обещанные хвалебные отзывы. Вот только Даная не намерена потакать сомнительному специалисту, захотевшему привлечь больше клиентов при помощи медийной персоны. «Договор был на бартер, услуга — реклама. К сожалению, губы испорчены, потому выезжать на нашей фамилии и трогать отца я не позволю. Никому и ничего не должна», — заявила уязвленная претензиями агрессивного косметолога Даная.
Девушка твердо решила отказаться от оговоренного бартера и теперь ей приходится мириться с жесткими нападками в свой адрес. Чтобы немного охладить пыл возмущенной дамы, Даная Пригожина всерьез задумалась об обращении в суд.