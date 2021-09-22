СХОДИЛА К КОСМЕТОЛОГУ ⟩ Перекошено лицо: дочь Пригожина изуродовали в Москве

Дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина пережила нешуточный стресс после похода к косметологу. Желание обзавестись пухлыми губками привело к непредвиденным последствиям в виде перекошенного лица. Недобросовестный косметолог буквально изуродовала клиентку. Далее дама стала докучать девушке в надежде на обещанные хвалебные отзывы. Вот только Даная не намерена потакать сомнительному специалисту, захотевшему привлечь больше клиентов при помощи медийной персоны. «Договор был на бартер, услуга — реклама. К сожалению, губы испорчены, потому выезжать на нашей фамилии и трогать отца я не позволю. Никому и ничего не должна», — заявила уязвленная претензиями агрессивного косметолога Даная.

Девушка твердо решила отказаться от оговоренного бартера и теперь ей приходится мириться с жесткими нападками в свой адрес. Чтобы немного охладить пыл возмущенной дамы, Даная Пригожина всерьез задумалась об обращении в суд.

И хотя Даная, которая теперь тщательно скрывает лицо даже от собственных подписчиков, пытается защитить имя отца, совсем недавно из ее уст звучали совершенно иные заявления. В середине июля наследница во всеуслышание говорила о желании сменить фамилию из-за обиды на папу. По словам дочери продюсера, родитель наотрез отказался откликнуться на ее отчаянный призыв о помощи.