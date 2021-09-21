ВИДЕО ⟩ Член EKRE Элвис Брауэр устроил врачам скандал: сделаете инъекцию и получите зарплату!

В социальных сетях распространяется видео, где мошенник на футбольных ставках Элвис Брауэр общается с персоналом, проводящим вакцинацию. «Вы несете ответственность за последствия?» - вопрос, на который Брауэр энергично искал ответ, пишет Elu24.
В минувшую субботу в Тарту прошла демонстрация против принудительной вакцинации и установления тоталитарного режима. Элвис Брауэр, состоящий в рядах EKRE и баллотирующийся на выборах в таллиннском районе Пыхья-Таллинн, также принял участие в демонстрации и общался с местными врачами перед автобусом для вакцинации около Тартуского Kaubamaja.
«Вы несете ответственность?» - спросил Брауэр у медицинского работника, стоявшего около автобуса для вакцинации, и протянул ему листок для чтения. Тот, однако, ответил, что он не противник вакцинации. «Но несете ли вы ответственность за последствия?» - снова задала вопрос женщина за спиной мужчины.
В разговор вмешался другой врач. Он попросил Брауэра уйти, сказав, что они вызовут полицию. Но это не остановило мужчину. «Вызовите полицию, будьте добры, позвоните».
Медсестра еще раз попросила мужчину уйти, если он не хочет вакцинироваться.
«Вы закончили?» - спросил Брауэр. «А теперь послушайте меня, я хочу сказать вам кое-что».
«Когда вы сегодня вечером пойдете домой спать, подумайте об этом. У нас есть толстая папка с информацией о десятках и сотнях тысяч людей по всему миру, пострадавших от этих же вакцин», - сказал он, размахивая пальцем.
«Вы не несете ответственность за то, что делаете людям эти инъекции. Вы делаете укол, идете домой спать и получаете зарплату. Это все на вашей совести».
По словам Брауэра, люди, которые делают вакцины, понятия не имеют, что в них содержится. «Вы тоже не знаете ингредиентов, вас здесь просто заставляют работать. Вы не несете ответственности за любые последствия - подумайте об этом».
Elu24 также попросил комментарий у Элвиса Брауэра, но тот был краток, сказав: «Я не хочу это комментировать».
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Футболист Элвис Лийвамяги, ныне именуемый Элвисом Брауэром, был осужден в 2013 году за мошенничество на футбольных ставках.
В том же году его исключили из футбольной команды Tallinn Kalev, а также запретили играть в футбол как в Эстонии, так и во всем мире.