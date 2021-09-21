ВИДЕО ⟩ Член EKRE Элвис Брауэр устроил врачам скандал: сделаете инъекцию и получите зарплату!

В минувшую субботу в Тарту прошла демонстрация против принудительной вакцинации и установления тоталитарного режима. Элвис Брауэр, состоящий в рядах EKRE и баллотирующийся на выборах в таллиннском районе Пыхья-Таллинн, также принял участие в демонстрации и общался с местными врачами перед автобусом для вакцинации около Тартуского Kaubamaja.

«Вы несете ответственность?» - спросил Брауэр у медицинского работника, стоявшего около автобуса для вакцинации, и протянул ему листок для чтения. Тот, однако, ответил, что он не противник вакцинации. «Но несете ли вы ответственность за последствия?» - снова задала вопрос женщина за спиной мужчины.

В разговор вмешался другой врач. Он попросил Брауэра уйти, сказав, что они вызовут полицию. Но это не остановило мужчину. «Вызовите полицию, будьте добры, позвоните».

Элвис Брауэр устроил словесную перепалку с медицинскими работниками. ФОТО: Kuvatõmmis

Медсестра еще раз попросила мужчину уйти, если он не хочет вакцинироваться.

«Вы закончили?» - спросил Брауэр. «А теперь послушайте меня, я хочу сказать вам кое-что».

«Когда вы сегодня вечером пойдете домой спать, подумайте об этом. У нас есть толстая папка с информацией о десятках и сотнях тысяч людей по всему миру, пострадавших от этих же вакцин», - сказал он, размахивая пальцем.

«Вы не несете ответственность за то, что делаете людям эти инъекции. Вы делаете укол, идете домой спать и получаете зарплату. Это все на вашей совести».

По словам Брауэра, люди, которые делают вакцины, понятия не имеют, что в них содержится. «Вы тоже не знаете ингредиентов, вас здесь просто заставляют работать. Вы не несете ответственности за любые последствия - подумайте об этом».

Elu24 также попросил комментарий у Элвиса Брауэра, но тот был краток, сказав: «Я не хочу это комментировать».

Смотреть видео!