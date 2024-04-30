ВИДЕО Потап снова нарвался на хейт после очередного концерта в Германии

На видео рэпер выступает в ночном клубе с песней группы «Мозги» - 999. В какой-то момент артист видимо решил развлечь публику и поставил себе на голову белый кроссовок, с которым и продолжил исполнять всю песню.

«Это же Германия, почему кроссовок на голове, а не мюнхенские колбаски?»; «Что происходит?»; «Не мозги, а их отсутствие»; «Пусть Бог милует, и эти люди были моими кумирами»; «Чем уже только не привлекает внимание на себя»; «Свят, свят, свят...»; «Ну а как вы хотели, на коксе и ни такое споешь!», «Уже не знает чем себя на сцене удержать!»