День дает шанс многое узнать, получить информацию, которая позже не раз окажется полезной. Не стесняйтесь задавать вопросы, обращаться к чужому опыту. Людям, которых объединяют общие интересы и цели, легко поладить и договориться о совместных действиях. Возможно начало долгого плодотворного сотрудничества, дружбы или истории любви.
ГОРОСКОП НА 30 АПРЕЛЯ ⟩ Ракам будет сложно сохранять самообладание, а Рыб ждут приятные новости
Старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций во второй половине дня. Стоит поберечь себя; это поможет избежать неприятных моментов в будущем. Полезно будет провести оздоровительные процедуры, они дают заметный эффект.
Овен
Сохраняйте спокойствие. Это не так-то легко, потому что эмоциональный фон дня нестабилен, но все же вполне вам по силам. Лучше не говорить лишнего, не делиться с окружающими своими секретами и не обсуждать чужие. Любую поступающую информацию стоит проверять. К сожалению, есть опасность, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Не помешает осторожность в финансовых делах. Подумайте дважды, прежде чем делать крупные покупки. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Будет возможность восстановить старые связи, наладить отношения с людьми, с которыми вы прежде часто ссорились.
Телец
День хорошо подходит для полезных дел. Можно заниматься ими самостоятельно, можно обратиться к кому-то за помощью; в любом случае вы останетесь довольны результатом. Не исключены хорошие новости, касающиеся работы или бизнеса. Некоторые Тельцы поймут, как достичь давно поставленных целей, и предпримут важные шаги в выбранном направлении. Отношения влюбленных меняются к лучшему. Не возникает причин для разногласий и споров, можно спокойно и конструктивно обсудить вопросы, важные для обоих. Могут появиться новые планы на будущее.
Близнецы
День сложится неплохо и пройдет вполне плодотворно, если вы не станете тратить слишком много времени на разговоры. Конечно, есть масса вопросов, которые хочется обсудить. Но лучше заняться тем, что приносит пользу. Например, завершить какие-то старые дела, поискать ответы на вопросы, важные для вас и ваших близких. Полезно наводить порядок, избавляться от ненужных вещей: настроение сразу улучшается. Вторая половина дня хорошо подходит для того, чтобы строить планы, касающиеся семейных финансов, общего имущества.
Рак
Нелегко сохранять самообладание. Вы более вспыльчивы, чувствительны и обидчивы, чем обычно. Иногда нужна поддержка близких, но они не всегда понимают, что у вас на душе. Важно вовремя откровенно поговорить о том, что вас волнует и тревожит. Часто отвлечься от неприятных мыслей помогают полезные дела. Вы отлично с ними справляетесь, а полученные результаты неизменно радуют. Кроме того, такие занятия позволяют получить опыт, который вскоре пригодится. Вы многому учитесь, почти не замечая этого, получаете ценную информацию.
Лев
Очень многое идет не по плану, чаще обычного приходится импровизировать, придумывать что-то новое. Некоторые Львы сталкиваются с совершенно неожиданными проблемами и находят способ решить их, хоть и не сразу. Опыт порой бесполезен, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушиваться почти всегда. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: эти средства позже могут пригодиться для чего-то важного. Лучше не обсуждать финансовые вопросы с близкими; тут вряд ли удастся избежать разногласий и споров. К тому же есть масса более приятных тем для разговора.
Дева
Отличный день для работы и других полезных дел. Неважно, что вы предпочитаете: идти к цели самостоятельно или играть в команде. Победы в любом случае не заставят себя ждать. Однако важно избегать перегрузок, поскольку сегодня они могут плохо сказываться и на вашем настроении, и на самочувствии. Во второй половине дня отдых особенно важен. Лучше не планировать на это время ничего утомительного. Полезно будет прогуляться по новому маршруту, побывать в каком-то интересном месте. Смена обстановки вдохновляет представителей знака, наталкивает на интересные идеи.
Весы
Первая половина дня как нельзя лучше подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Многие охотно помогают вам. Нет сомнений в том, что быстро найдутся новые союзники, удастся заручиться поддержкой людей, способных на многое. Будет шанс обсудить сложные и важные вопросы в комфортной обстановку. Вторая половина дня будет не столь плодотворной. Некоторые Весы столкнутся с трудностями, которые не сразу смогут преодолеть. Настойчивость помогает достичь цели, осторожность помогает избежать ошибок, которые было бы сложно исправить.
Скорпион
День утомительный, но удачный. Он подходит для учебы, серьезных дел, любых занятий, требующих сосредоточенности, внимания к деталям. Вы не отвлекаетесь на пустяки, никому не позволяете сбить вас с толку. Будет возможность восстановить отношения, которые были прекращены из-за неудачного стечения обстоятельств. Вероятны романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады. Это благоприятный день с точки зрения личных отношений. Вы хорошо ладите с близкими, часто понимаете, что у них на душе.
Стрелец
Отличный день. У вас хорошо получается практически все, за что вы беретесь. Если понадобится помощь, вы наверняка ее получите; окружающим не хочется вам отказывать. Возможны предложения о сотрудничестве. Влияние позитивных тенденций заметно в личных отношениях. Не исключено начало романтических историй, которые подарят массу позитивных эмоций. Многих Стрельцов ждут приятные сюрпризы. Для некоторых представителей знака события этого дня станут источником вдохновения. Представители знака поймут, что можно предпринять, чтобы достичь самых главных целей.
Козерог
Отличный день для обсуждения рабочих вопросов, а также любых разговоров о каких-то важных делах. Вы легко находите подход к очень разным людям, часто с полуслова понимаете тех, кого почти не знаете. Возможны удачные совпадения, которые натолкнут на интересные мысли. Многие Козероги сегодня начнут воплощать в жизнь какие-то важные планы, появившиеся давным-давно. На первом этапе могут возникнуть трудности, но они не испугают вас и не заставят от задуманного. Целеустремленность и уверенность в себе помогают вам добиваться успеха в ситуациях, которые другим кажутся безнадежными.
Водолей
Учитесь, собирайте и анализируйте информацию, размышляйте о важном. Этот день дает шанс узнать то, что очень скоро окажется полезным. Благодаря своей наблюдательности вы не допускаете серьезных ошибок, одерживаете верх над давними соперниками. Некоторые Водолеи смогут обезоружить недоброжелателей, устранить все преграды со своего пути. Можно найти новых союзников. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре; не упустите его.
Рыбы
Начало дня будет беспокойным. Могут появиться новые задачи, требующие немедленного решения. Не исключены и какие-то не слишком приятные новости. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, настроение улучшается, вы чувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее. Возможны удачные совпадения. Часто именно они позволяют достичь давно поставленных целей. Вы не теряетесь в новых обстоятельствах, быстро принимаете верные решения. Интуиция подсказывает, что стоит предпринять, и вы к ней прислушиваетесь.