ГОРОСКОП НА 30 АПРЕЛЯ Ракам будет сложно сохранять самообладание, а Рыб ждут приятные новости

Рак

Нелегко сохранять самообладание. Вы более вспыльчивы, чувствительны и обидчивы, чем обычно. Иногда нужна поддержка близких, но они не всегда понимают, что у вас на душе. Важно вовремя откровенно поговорить о том, что вас волнует и тревожит. Часто отвлечься от неприятных мыслей помогают полезные дела. Вы отлично с ними справляетесь, а полученные результаты неизменно радуют. Кроме того, такие занятия позволяют получить опыт, который вскоре пригодится. Вы многому учитесь, почти не замечая этого, получаете ценную информацию.

Лев

Очень многое идет не по плану, чаще обычного приходится импровизировать, придумывать что-то новое. Некоторые Львы сталкиваются с совершенно неожиданными проблемами и находят способ решить их, хоть и не сразу. Опыт порой бесполезен, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушиваться почти всегда. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: эти средства позже могут пригодиться для чего-то важного. Лучше не обсуждать финансовые вопросы с близкими; тут вряд ли удастся избежать разногласий и споров. К тому же есть масса более приятных тем для разговора.

Дева