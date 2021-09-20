СМОТРИ ⟩ Кто покорил красную ковровую дорожку на церемонии вручения премии «Эмми»

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой надела облегающее белое платье в пол с открытой спиной. Яркой деталью стала желтая накидка с длинным шлейфом, благодаря которой в определенном ракурсе казалось, что актриса позирует в пышном наряде. Аня собрала волосы в в аккуратный пучок и накрасила губы акцентной красной помадой.

Кейт Уинслет выбрала длинное черное платье с глубоким декольте, подчеркивающим линию груди, и полупрозрачными рукавами. Звезда дополнила аутфит клатчем и украшениями — браслетами, кольцом и длинными серьгами, пишет журнал «Grazie».

Элизабет Олсен отдала предпочтение белому платью с расклешенными рукавами. Внимание привлекали ее крупные серьги и кольцо с драгоценным камнем.

Список победителей Emmy 2021

Награду за «Лучший драматический сериал» получила «Корона», а лучшими актером и актрисой в драматическом сериале стали Оливия Колман («Корона») и Джош О’Коннор («Корона»).

Статуэтку за «Лучший комедийный сериал» вручили «Тед Лассо», в номинации «Лучшая актриса комедийного сериала» победила Джин Смарт («Хитрости»), а в категории «Лучший актер комедийного сериала» — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).​

Лучшим мини-сериалом был назван «Ход королевы», лучшей актрисой мини-сериала — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») , лучшим актером — Юэн Макгрегор («Холстен»).