БЕРЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ ⟩ Фарш не провернешь назад: ТОП-10 гениальных фраз от Михаила Лабковского, сказанных на лекции в Таллинне

Большая часть зала, как выяснилось, пришла впервые. Многие читали книги Лабковского, многие наизусть знали его шесть правил счастливой жизни. Интересно, что послушать психолога решились довольно много молодых мужчин, и они активно спрашивали Михаила. Живые встречи Лабковского - это всегда диалог со зрительным залом, вопросы конкретных людей и такие же конкретные советы.
Лабковский дал ценные советы, к которым всем нам стоит прислушаться!
1. Единственная успешность человека - если он счастлив.
2. Надо перестать себя жалеть, перестать винить других и научиться брать на себя ответственность. Фарш невозможно провернуть назад!
3. Свои принятые решения менять в принципе не надо. Я призываю вас уважать свои решения, не обесценивайте их.
4. Если бы у бабушки были яйца, это был бы уже другой человек, и, возможно, дедушка.
5. Чтобы не зависеть от чужого мнения, надо перестать спрашивать людей о себе.
6. Ничто в этой жизни ни о чем не говорит. У нас слишком много стереотипов.
7. У людей без неврозов мозг не концентрируется на проблемах.
8. Частый вопрос: отношения в браке разрушились из-за меня, из-за измены. Как избавиться от чувства вины? Компенсировать чувством удовольствия.
9. Все решения в любой ситуации можно принять исходя из шести правил Лабковского: делай только то, что хочешь. Не делай ничего в ущерб себе или против своей воли.
10. В каждый момент своей жизни мы совершаем те поступки, которые считаем правильными для совершения.
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