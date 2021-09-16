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БЕРЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ ⟩ Фарш не провернешь назад: ТОП-10 гениальных фраз от Михаила Лабковского, сказанных на лекции в Таллинне

Михаил Лабковский ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

15 сентября в Таллинне в Центре русской культуры при полном аншлаге прошла лекция-консультация российского психолога Михаила Лабковского «Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки».

Большая часть зала, как выяснилось, пришла впервые. Многие читали книги Лабковского, многие наизусть знали его шесть правил счастливой жизни. Интересно, что послушать психолога решились довольно много молодых мужчин, и они активно спрашивали Михаила. Живые встречи Лабковского - это всегда диалог со зрительным залом, вопросы конкретных людей и такие же конкретные советы.

Лабковский дал ценные советы, к которым всем нам стоит прислушаться!

1. Единственная успешность человека - если он счастлив.

2. Надо перестать себя жалеть, перестать винить других и научиться брать на себя ответственность. Фарш невозможно провернуть назад!

3. Свои принятые решения менять в принципе не надо. Я призываю вас уважать свои решения, не обесценивайте их.

4. Если бы у бабушки были яйца, это был бы уже другой человек, и, возможно, дедушка.

5. Чтобы не зависеть от чужого мнения, надо перестать спрашивать людей о себе.

6. Ничто в этой жизни ни о чем не говорит. У нас слишком много стереотипов.

7. У людей без неврозов мозг не концентрируется на проблемах.

8. Частый вопрос: отношения в браке разрушились из-за меня, из-за измены. Как избавиться от чувства вины? Компенсировать чувством удовольствия.

9. Все решения в любой ситуации можно принять исходя из шести правил Лабковского: делай только то, что хочешь. Не делай ничего в ущерб себе или против своей воли.

10. В каждый момент своей жизни мы совершаем те поступки, которые считаем правильными для совершения.


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