БЕРЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ ⟩ Фарш не провернешь назад: ТОП-10 гениальных фраз от Михаила Лабковского, сказанных на лекции в Таллинне

Большая часть зала, как выяснилось, пришла впервые. Многие читали книги Лабковского, многие наизусть знали его шесть правил счастливой жизни. Интересно, что послушать психолога решились довольно много молодых мужчин, и они активно спрашивали Михаила. Живые встречи Лабковского - это всегда диалог со зрительным залом, вопросы конкретных людей и такие же конкретные советы.

Лабковский дал ценные советы, к которым всем нам стоит прислушаться!

1. Единственная успешность человека - если он счастлив.

2. Надо перестать себя жалеть, перестать винить других и научиться брать на себя ответственность. Фарш невозможно провернуть назад!

3. Свои принятые решения менять в принципе не надо. Я призываю вас уважать свои решения, не обесценивайте их.

4. Если бы у бабушки были яйца, это был бы уже другой человек, и, возможно, дедушка.

5. Чтобы не зависеть от чужого мнения, надо перестать спрашивать людей о себе.

6. Ничто в этой жизни ни о чем не говорит. У нас слишком много стереотипов.

7. У людей без неврозов мозг не концентрируется на проблемах.

8. Частый вопрос: отношения в браке разрушились из-за меня, из-за измены. Как избавиться от чувства вины? Компенсировать чувством удовольствия.

9. Все решения в любой ситуации можно принять исходя из шести правил Лабковского: делай только то, что хочешь. Не делай ничего в ущерб себе или против своей воли.

10. В каждый момент своей жизни мы совершаем те поступки, которые считаем правильными для совершения.



