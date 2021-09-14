Бывший муж Бритни Спирс резко отреагировал на помолвку

Поклонники были приятно удивлены. Долгое время пара встречалась, а избранник активно поддерживал звезду в борьбе за свободу. Свадьба пары стала возможной в тот момент, когда отец артистки сдался и заявил о готовности отказаться от опекунства над дивой. Напомним, в суде знаменитость делилась ужасающими деталями конфликта.

По словам Бритни Спирс, отец наслаждался ее страданиями. Он заставлял ее постоянно работать, запрещал выходить замуж и рожать детей. Близкие певицы утверждали, что она очень хотела стать матерью еще раз. Теперь, видимо, у исполнительницы и ее возлюбленного все впереди.

Оказалось, что новость обрадовала не только поклонников и друзей. Адвокат бывшего супруга звезды, Кевина Федерлайна, рассказал, что он тоже решился отреагировать на ситуацию. По словам Марка Каплана, Кевин крайне рад за Бритни и ее избранника. Он желает им счастливого будущего и рад, что в ее жизни все наладилось.

Напомним, Бритни Спирс и Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Их брак просуществовал всего три года и подарил им сыновей. После развода мальчики остались с отцом. Позднее он через суд получил полную опеку над ними, так как бывшая супруга, на тот момент, была признана недееспособной.



