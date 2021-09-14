Бывший муж Бритни Спирс резко отреагировал на помолвку
Накануне мир облетела громкая новость. Бритни Спирс обручилась со своим возлюбленным, Сэмом Асгари, пишет Dni.ru.
Накануне мир облетела громкая новость. Бритни Спирс обручилась со своим возлюбленным, Сэмом Асгари, пишет Dni.ru.
Поклонники были приятно удивлены. Долгое время пара встречалась, а избранник активно поддерживал звезду в борьбе за свободу. Свадьба пары стала возможной в тот момент, когда отец артистки сдался и заявил о готовности отказаться от опекунства над дивой. Напомним, в суде знаменитость делилась ужасающими деталями конфликта.
По словам Бритни Спирс, отец наслаждался ее страданиями. Он заставлял ее постоянно работать, запрещал выходить замуж и рожать детей. Близкие певицы утверждали, что она очень хотела стать матерью еще раз. Теперь, видимо, у исполнительницы и ее возлюбленного все впереди.
Оказалось, что новость обрадовала не только поклонников и друзей. Адвокат бывшего супруга звезды, Кевина Федерлайна, рассказал, что он тоже решился отреагировать на ситуацию. По словам Марка Каплана, Кевин крайне рад за Бритни и ее избранника. Он желает им счастливого будущего и рад, что в ее жизни все наладилось.
Напомним, Бритни Спирс и Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Их брак просуществовал всего три года и подарил им сыновей. После развода мальчики остались с отцом. Позднее он через суд получил полную опеку над ними, так как бывшая супруга, на тот момент, была признана недееспособной.