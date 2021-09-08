ФОТО ⟩ Дочь заместителя мэра Тарту сбила машина: спокойно ехали в детский сад, когда...
Заместитель мэра Тарту Михкель Леэс сообщил в соцсетях, что его дочь сегодня утром сбила машина.
Заместитель мэра Тарту Михкель Леэс сообщил в соцсетях, что его дочь сегодня утром сбила машина.
По словам Леэса, этим утром его сердце пропустило несколько ударов из-за испуга. «Мы спокойно плелись в детский сад, как вдруг машина, выехавшая из двора, сбила Жизель, был довольно сильный удар», - рассказал заместитель мэра о случившемся. К счастью, ничего страшного не произошло. «У Жизель все в порядке», - подтвердил он.
Из этой ситуации я извлек следующее: как велосипедист, еще внимательнее проезжай по узким дорогам и обязательно расскажу об этом Жизель. Как водитель постараюсь еще спокойнее и осторожнее выезжать со двора. Шлем!!! Иногда я ленюсь, но это необходимо. На голове Жизель он был, на нем появилась небольшая царапина. Безопасного движения и уважения друг к другу!
- написал Леэс.
На место прибыли также полиция и скорая помощь. «Так как люди не пострадали, я сам поправил руль, водитель извинился за то, что произошло. К счастью, все закончилось хорошо», - отметил заммэра.
Позже он добавил, что цель его поста не заключалась в том, чтобы обвинить водителя. «Это просто сильное потрясение и рассуждение, которое в такой ситуации можно лучше понять и в будущем также привлечь внимание ребенка».