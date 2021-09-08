ФОТО ⟩ Дочь заместителя мэра Тарту сбила машина: спокойно ехали в детский сад, когда...

Из этой ситуации я извлек следующее: как велосипедист, еще внимательнее проезжай по узким дорогам и обязательно расскажу об этом Жизель. Как водитель постараюсь еще спокойнее и осторожнее выезжать со двора. Шлем!!! Иногда я ленюсь, но это необходимо. На голове Жизель он был, на нем появилась небольшая царапина. Безопасного движения и уважения друг к другу!