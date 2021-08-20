Бритни Спирс заподозрили в нападении на домработницу

По словам офицера округа Вентура Эрика Бушоу, в понедельник, 16 августа, Спирс была вовлечена в спор с наемной домработницей, занятой в ее доме в Южной Калифорнии. Потерпевшая заявила, что между ними произошла ссора из-за собак: женщина отвела питомца знаменитости к ветеринару и по возвращению от доктора сообщила Спирс, что с животным обращаются неправильно. Между ними разгорелся спор, во время которого 39-летняя поп-звезда якобы выхватила у сотрудницы телефон и ударила ее, передает Lenta.ru.