Латышская красота: как выглядит Агата Муцениеце без макияжа и укладки

Потом Агата все-таки решила получить высшее образование и стала изучать китайский язык на филологическом факультете в Латвии, а затем поступила в московский ВГИК на актерский факультет. Симпатичную артистку в российской столице тоже не обходят вниманием, она часто снимается в рекламе, тем более, что в это время Муцениеце уже работает над сериалом «Закрытая школа», который принес ей популярность.

В отличие от некоторых других моделей и актрис, Агата Муцениеце практически не меняется, когда снимает профессиональный макияж и остается без укладки волос. Это заметили ее подписчики в Instagram, когда она прочитала им на родном языке латвийскую народную сказку «Очарованная невеста».

Чтобы появиться перед поклонниками, актриса заплела простую косу набок и не стала утруждать себя визажем, представ такой, какая есть. Это еще больше очаровало ее почитателей.