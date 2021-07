ВИДЕО ⟩ Веселье на Певческом поле: каких артистов из 90-х до сих пор помнят и любят таллиннцы?

C 29 по 31 июля на таллиннском Певческом поле проходит самый долгожданный ретрофестиваль WE Love the 90's («Мы любим 90-е»). В пятницу выступили Cityflashy & Laura-Ly, Caater, DJ Jerome, а хедлайнером стала легендарная группа Scooter.