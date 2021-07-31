ВИДЕО ⟩ Веселье на Певческом поле: каких артистов из 90-х до сих пор помнят и любят таллиннцы?

Репортер портала Limon Ксения Васильева побывала на месте и выяснила, каких артистов из 90-х до сих пор помнят и любят таллиннцы.

- Кого вы пришли послушать сегодня?

Лаури: только на Scooter. Ну не только, ещё Caater.

- Какие группы из 90-х вы слушаете по сей день?

Лаури: Лесоповал, Кучин, Круг конечно, Жека. Мы в основном ходили на симфонические оркестры, опера нам нравилась очень. Сейчас мы перешли на другой стиль. Просто мы такие разносторонние.

Юрий и Дани: Мы пришли посмотреть на Scooter.

- Под какую музыку вы зажигали в 90-е?

Юрий и Дани: Под Scooter, под всё!

Калев: Тоже Scooter.

- Есть ли еще какие-то любимые исполнители из того времени?

Калев: Ну вообще Metallica, но это совсем другое.

Смотрите видео и узнайте, от какой музыки 90-х у таллиннцев до сих пор бегут мурашки коже!



